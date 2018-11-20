شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو تأثير أدوية الحموضة الغنية بالمغنسيوم على الحامل ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أوضح التقرير المنشور عبر موقع " HEALTHLINE " الطبي، أن الكثير من النساء أثناء فترة الحمل يعانين من مشكلة الحموضة، وهذا يرجع للتغيرات الهرمونية فى هذه المرحلة.

وأشار التقرير إلى أن تناول الأدوية يعد من الحيل غير الجيدة للنساء خلال فترة الحمل بدون استشارة الطبيب المتابع لهن أثناء هذه الفترة الحرجة عليهن، ولذا يجب استشارة الطبيب للتعرف على نوعية العلاج في حالة اتباع بعض النصائح التي تجنبهن الشعور أو الإصابة بالحموضة.

وأوصى التقرير بضرورة تجنب الأدوية الخاصة بحموضة المعدة الغنية بالمغنسيوم في الثلث الأخير من الحمل، لأن عنصر المغنسيوم يتسبب في زيادة نسبة انقباضات الرحم، مما يعرض النساء للولادة المبكرة، كما يوصي معظم الأطباء بتجنب مضادات الحموضة التي تحتوي على مستويات عالية من الصوديوم لأنها يمكن أن تؤدي إلى تراكم السوائل في الأنسجة، وهذا يشكل خطرا علي الجنين.

كما نصح التقرير النشاء الحوامل بضرورة تجنب أي مضادات الحموضة التي تحتوي علي مادة الألمنيوم، فهي تزيد من نسبة إصابتهن بالإمساك، وعسر الهضم.

كذلك أوصي التقرير، بضرورة الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالألياف فهي تحد من الشعور بالحموضة، وتناول كوبا من الحليب في الصباح والمساء.