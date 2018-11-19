شكرا لقرائتكم خبر عن هل ضعف الحيوانات المنوية للرجل يؤخر الإنجاب؟ دكتور شريف باشا يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "أنا كويس جدًا فى العلاقة الزوجية"، رد يتلقاه العديد من الأطباء بمجرد طلب إجراء تحليل للحيوانات المنوية عند الرجل للكشف عن أسباب تأخر الإنجاب، ويرتبط هذا الرد بمفهوم خاطىء لدى كثير من الأشخاص الذين يعتقدون أن القدرة الجنسية القوية للزوج تعنى قوة حيواناته المنوية، وأنه بذلك لا يكون سببًا فى تأخر الإنجاب.

ومن جهته، يؤكد الدكتور شريف باشا، استشارى أمراض النساء والتوليد وأطفال الأنابيب والحقن المجهرى، زميل الكلية الملكية لأمراض النساء والتوليد بإنجلترا، رئيس مجلس إدارة مراكز صن رايز للخصوبة وأطفال الأنابيب، عضو الجمعية الأوروبية للتناسل وعلم الأجنة، عضو الجمعية البريطانية للخصوبة، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الاعتقاد بأن القدرة الجنسية للرجل لا تعنى ارتباطه بأى شكل من الأشكال بأسباب تأخر الإنجاب، هو أمر خاطىء تمامًا، مشيرًا إلى أن تحليل الحيوانات المنوية من أهم التحاليل التى يجب إجراؤها للكشف عن أسباب تأخر الإنجاب.



إنفوجراف دكتور شريف باشا يوضح علاقة الحيوانات المنوية بتأخر الإنجاب

ولفت الدكتور شريف باشا، استشارى أمراض النساء والتوليد، إلى أن جودة الحيوانات المنوية لدى الرجل ليس لها علاقة بشكل كبير بأدائه فى العلاقة الزوجية، فقد يكون أداؤه جيد جدًا، لكن لديه مشكلة فى الحيوانات المنوية، والعكس صحيح قد تكون قدرته الجنسية ضعيفة إلى حد ما، ولكن حيواناته المنوية حالتها جيدة.

وأوضح الدكتور شريف باشا استشارى أطفال الأنابيب والحقن المجهرى، أن أكثر سبب شائع لتأخر الإنجاب حاليًا هو ضعف الحيوانات المنوية عند الرجل، والتى تحدث نتيجة لأسباب مختلفة من ضمنها التلوث البيئى والتدخين وغيرها من العوامل التى تؤثر على خصوبة الرجل.

وقال الدكتور شريف باشا رئيس مجلس إدارة مراكز صن رايز للخصوبة وأطفال الأنابيب، إن تحليل الحيوان المنوى للزوج يكشف عن عناصر أساسية ومؤثرة فى عملية الإنجاب، لافتا إلى أن الحيوانات المنوية لابد أن يكون لها كفاءة وعدد معين لحدوث الحمل، فبحسب منظمة الصحة، الحد الأدنى للحيوانات المنوية يجب أن يكون 2 مليون حيوان منوى فى السائل الواحد، وبالتالى فإن عدد الحيوانات المنوية مهم لحدوث الحمل.

وإلى جانب عدد الحيوانات المنوية، هناك عوامل أخرى تؤثر على جودة السائل المنوى، وأشار الدكتور شريف باشا، إلى أن العنصر الثانى المؤثر فى الحيوانات المنوية، هو الحركة، فمن المفترض أن يتحرك الحيوان المنوى إلى الأمام حتى يتمكن من اختراق البويضة ويخصبها، وفى حالة أن تكون حركته ضعيفة سيظل ساكن فى مكانه أو يتحرك فى دائرة حول نفسه.

كذلك هناك عوامل أخرى تؤثر فى الحيوان المنوى، منها نسبة التشوه، ويقول الدكتور شريف باشا، إن أى رجل سليم لديه 40% من حيوانته المنوية مشوه، وذلك - حسب توصيات الصحة العالمية – أما الـ60 % المتبقية من الحيوانات المنوية السليمة فهى التى تتولى عملية التخصيب، مشيرًا إلى أنه فى حالة زيادة نسبة التشوه فى الحيوانات المنوية عن نسبة 40% من الممكن أن يتسبب ذلك فى عدم حدوث تخصيب، أو إذا حدث تخصيب بحيوان منوى مشوه يؤدى لتكوين جنين مشوه داخل الرحم لا يكتمل وينتهى بالإجهاض.



إنفوجراف دكتور شريف باشا يوضح العوامل المؤثرة على تأخر الإنجاب

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