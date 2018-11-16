انت الان تتابع موضوع نصائح لصباح أكثر نشاطا والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

يشعر بعض الأشخاص بحالة من التعب والخمول عند الاستيقاظ من النوم ، ولا يكونوا قادرين على البدء في ممارسة اعمالهم وأنشطتهم اليومية ، ولذلك نقدم لكم بعض الخطوات التي تساعدكم على النهوض ومواكبة يومكم .

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ضبط المنبه

لبدء صباح يوم نشيط ، يجب وضع هدف للاستيقاظ بوضع وقت محدد وعدم محاولة تأخير المنبه ، وهذا الوقت الذي يتم تأجيله لا يتعدى العشر دقائق ، وعلى الرغم من ذلك يمكن استغلاله بصورة أفضل ، وهذا الوقت الإضافي من النوم يزيد الشعور بالتعب والخمول ولا يمنحك الشعور الجيد الذي تتوقعه .

– تمرين الإطالة

يمكن القيام بتمرين التمدد عند الاستيقاظ من النوم بشكل يشبه ما تقوم به القطط بإطالة جسمها؛ يساعد هذا التمرين على إرخاء المفاصل وتحريرها، وزيادة مرونة الجسم، لذلك ينصح بالصباح النهوض من السرير ببطء وإطالة العمود الفقري مع تمديد الذراعين والسّاقين ، وذلك بأخذ الشهيق عند التمدد والزفير عند الاسترخاء لتنشيط الجسم .

– التنفس بعمق

يساعد التنفس العميق كثيراً على تقليل التوتر والإجهاد كما يزيد من حيوية الجسم ونشاطه، سواء تمّ القيام به ليلاً أم في الصباح، فعند القيام بتمرين التنفس العميق يعمل الجسم على تنشيط الجهاز العصبي السمبتاوي، مما يضع الدماغ في وضعيّة الاسترخاء ، وبالتالي يتخلص من أي أفكار سلبيّة محيطة، كما يعمل الأكسجين الذي يتم استنشاقه على مساعدة الخلايا الجسميّة على إصلاح نفسها ، لذا من الجيّد محاولة التنفس بعمق صباحاً عند الاستيقاظ لمدة خمس دقائق، لتشعر بفرق الاستجابة الجسدية للطاقة في الصباح في غضون أسبوع من البدء في ممارسة هذا التّمرين .

– الحصول على وجبة الفطور

يجب ان تكون وجبة الفطور عادة صباحية أساسية ، فهي تعمل على زيادة نشاط وطاقة الجسم ، وخاصة إذا كانت تحتوي على الخضروات والفواكه والعصائر الطبيعية بكميات مناسبة ، كما تعد البروتينات عنصر ضروري جدا في وجبة الفطور ، كما ينصح بتجنب استهلاك الحبوب الثقيلة لأنها تزيد الشعور بالتعب .

لا ننسى ممارسة التمارين الرياضية إلى جانب النظام الغذائي الصحي السليم ، للحصول على الطاقة اللازمة في الصباح .

– شرب الماء

ينصح بشرب كميّةً مناسبة من الماء لأنه يُعيد الحيويّة إلى جسمك ويزيد عملية التمثيل الغذائي ولا تنسَ سُنّة المصطفى عليه الصلاة والسلام وتصبّح بسبع تمرات فإنها تقيكَ السُموم والسِحر خلال يومك، والتمر يزيد من طاقة الإنسان.

– الابتسامة

حاول أن تستقبِل يومك الجديد بابتسامة وتفاؤل، قم بإلقاء التحية على أهل بيتك وشاركهم نشاطات الصباح من فطور ورياضة، وتجنب العبَس أو أن التفوّه بكلمات سيئة لأنها يُمكن أن تُخفّض مستوى طاقتك وطاقة أفراد أسرتك في الصباح. عزيزي القارئ إنّ للصباح مع الجو الأُسّري نكهة لا تُقاوم وخاصةً قبل أن يذهب كلّ واحد إلى وِجهتِه سواء كانت مدرسته أو مكان عمله .

– القرارات البسيطة

حاول ألا تتخِذْ قرارات كثيرة في الصباح ، اجعلْ صباحك بسيطاً قدر الإمكان فإنّ ذلك يزيد من شعورك بالراحة والسعادة ، حتى إنّ أحد المشاهير الناجحين قد قال إنّه يرتدي نوعاً مُحدداً ولوناً مُحدداً من الملابس حتى لا يشغل تفكيره صباحاً ماذا سوف يرتدي، ويُمكنك عزيزي القارئ أنْ تتخِذ القرار وتضَع الأهداف مسبقا يوم أمس حتى لا تخسَر صباحك في كثرة التفكير والتشتت .