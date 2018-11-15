شكرا لقرائتكم خبر عن تعرَّف على أنواع سرطان الجلد وأعراض كل نوع والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

سرطان الجلد واحد من أصعب أنواع الأمراض السرطانية، وهو عبارة عن تطور ونمو غير طبيعي في خلايا الجلد، لا يوجد سبب محدد للإصابة به لكن قد يكون ذلك بسبب ضعف الجهاز المناعي أو التعرض المستمر لأشعة الشمس الضارة، وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فهناك ثلاثة أنواع لسرطان الجلد وهى.

1: سرطان الخلايا القاعدية، ويحدث في المناطق التي تتعرض لضوء الشمس مثل الرقبة والوجه ويظهر على شكل نتوء بلون الؤلؤ أو بلون شمعي، أو ندبة مسطحة بلون الجلد أو اللون البني.

2: سرطان الخلايا الخرشفية، يحدث في أغلب الأحيان في المناطق التي تتعرض للشمس مثل الوجه والأذنين واليدين، وتزيد احتمالية أن يصاب الأشخاص الذين يتمتعون ببشرة داكنة بسرطان الخلايا الخرشفية في المناطق التي لا تتعرض إلى ضوء الشمس.

3: علامات الورم الميلاني، يمكن أن يتطور الورم الميلاني في أي مكان في الجسم لكن في الغالب يكون في الوجه أو المنطقة السفلية عند النساء، وبالنسبة للأشخاص الذين يتمتعون بلون بشرة داكن، يميل الورم الميلاني إلى أن يحدث في اليد أو باطن القدمين أو تحت أظافر الإصبع أو أظافر القدم.