طريقة إعداد وتحضير فدج الشوكولاتة والقرفة اللذيذ

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- الشوكولا السوداء : كوب (قطع)

- شوكولاتة بالحليب : كوب (قطع)

- شوكولاتة بالقرفة : كوب

- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة

- الحليب المكثّف : علبة

- الجوز : كوبان (أو بندق مجروش) طريقة التحضير

1. يُبطن قالب مربع الشكل بورق الزبدة ثم يُدهن بالقليل من الزيت.

2. على حمام مائي توضع قطع الشوكولاتة مع الزبدة والحليب المكثف حتى تذوب جميع المكونات.

3. يُبعد المزيج من على النار ويقلب جيداً ثم يُضاف له خليط المكسرات ويصب في القالب ويترك في الفريز لمدة ساعتين ثم يقطع إلى مربعات صغيرة.

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