طريقة إعداد وتحضير فدج الشوكولاتة

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- سكر : 3 اكواب

- حليب : ثلثان الكوب (مكثف غير محلى)

- الزبدة : ثلاث أرباع الكوب

- رقائق الشوكولاته : كوبان

- مارشميلو : كوب ونصف (مفروم قطع صغيرة)

- الفانيليا : نصف ملعقة صغيرة طريقة التحضير

1. ضعي السكر والحليب والزبدة في قدر غير لاصق على نار عالية وحركي حتى تذوب المكونات. 2. خففي الحرارة وحركي حتى يصبح المزيج متماسكاً. 3. ارفعي القدر عن النار وأضيفي الفانيلا والمارشميلو ورقائق الشوكولاتة وحركي حتى تتمازج المكونات. 4. صبي المزيج في صينية مربعة مقاس 9 انش ومدهونة بالزبدة. 5. أدخلي الصينية للثلاجة لمدة ساعتين على الأقل. 6. قطعي الفدج إلى مربعات صغيرة وقدميه بارداً.

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