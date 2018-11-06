طريقة إعداد وتحضير كيك الشوكولاتة بكريمة الفدج

المقادير

- دقيق : كوبان وثلث الكوب

- سكر : ثلاث أرباع الكوب

- الزبدة : ثلاث أرباع الكوب (مذوبة)

- زيت الذرة : نصف كوب

- الكريما الحامضة : نصف كوب (ساور كريم)

- السكر البني : ثلث كوب

- الكاكاو : ربع كوب (خام)

- البيض : 3 حبات

- الفانيليا : ملعقة كبيرة (سائلة)

- بيكنج بودر : 2 ملعقة صغيرة

- بيكنج صودا : ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- رقائق الشوكولاته : ثلاث أرباع الكوب

- سكر البودرة : كوب وثلاثة ارباع الكوب

- الزبدة : كوب (بدرجة حرارة الغرفة)

- الفانيليا : ملعقة كبيرة (سائلة)

طريقة التحضير

1. لتحضير الفدج: على بخار مائي، ضعي رقائق الشوكولاتة، وقلبيها حتى تذوب، ثم ارفعيها واتركيها جانباً.

2. في وعاء كبير، ضعي الزبدة، واخفقيها بالمضرب الكهربائي لمدة 3 دقائق.

3. أضيفي السكر تدريجياً، مع الاستمرار بالخفق، حتى يصبح القوام كالكريمة.

4. أضيفي الفانيليا والشوكولاتة، واخفقي حتى تختلط المكونات تماماً، ثم ضعيها في الثلاجة لحين تحضير الكيك.

5. لتحضير الكيك: سخني الفرن عند درجة حرارة 180.

6. في وعاء كبير، ضعي الدقيق والسكر بنوعيه والكاكاو والبيكنج باودر وبيكربونات الصودا والملح، وقلبي جيداً.

7. في وعاء آخر، ضعي البيض والساور كريم والفانيليا، واخفقي بالمضرب الكهربائي، حتى تختلط المكونات.

8. في وعاء آخر، ضعي الزيت والزبدة المذابة، واخفقي بالمضرب الكهربائي، حتى يختلطا تماماً.

9. أضيفي خليط الدقيق إلى الزيت، واخفقي جيداً، ثم أضيفي خليط البيض واخفقي جيداً.

10. صبي العجين في صينية مدهونة بالزبدة ومرشوشة بالقليل من الكاكاو.

11. ضعي الصينية في الفرن لمدة 45 – 50 دقيقة، ثم أخرجيها واتركيها تبرد تماماً.

12. اقطعي الكيك بالعرض من المنتصف، ثم ضعي ربع كمية الفدج في المنتصف، ثم زينيها من الأعلى والجوانب بباقي الفدج.