طريقة إعداد وتحضير كيك شوكولاتة سهل

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- طحين : كوبان ونصف

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة ونصف

- بيكنج صودا : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- بودرة الكاكاو : ثلاث أرباع الكوب

- سكر : كوب وثلاثة ارباع الكوب

- الزبدة : 100 غراماً (طرية)

- الزيت النباتي : ثلث كوب

- الفانيليا : 2 ملعقة صغيرة

- حليب : كوب

- الماء : نصف كوب

- البيض : 4 حبات طريقة التحضير

1. سخني الفرن على حرارة 350 درجة. 2. جهزي قالب الكيك وادهنيه بالزبدة ورشة طحين. 3. اخلطي الطحين مع الكاكاو البودرة والبيكنج باودر والبيكنج صودا والملح والسكر في وعاء واخلطي حتى يخرج الهواء منه. 4. أضيفي الزبدة واخفقي بالخفاقة على سرعة منخفضة لمدة دقيقة. 5. أضيفي الزيت واخفقي. 6. اخلطي الفانيلا مع الحليب والماء وأضيفي المزيج لخليط الطحين والزبدة والزيت واخفقي لمدة 30 ثانية. 7. أضيفي البيض الواحدة تلو الأخرى مع الخفق على سرعة متوسطة حتى تتجانس المكونات. 8. صبي المزيج في صينية الكيك المجهزة وأدخليها الفرن لمدة 30 دقيقة أو حتى ينضج الكيك. 9. أخرجي الكيك من الفرن واتركيه ليبرد لمدة 10 دقائق ثم ضعيه في طبق التقديم. 10. يمكنك حشو الكيك بالكريمة والفواكة وتزيينها بصوص الشوكولاتة حسب الرغبة.

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