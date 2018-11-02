حاسس بحاجة واقفة فى زورك.. الضغط النفسى وارتجاع المرىء من أهم الأسباب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجمعة 2 نوفنبر 2018 08:21 مساءً -

يشعر البعض بوجود شىء ما عالق فى الحلق، مما يتسبب فى الشعور بألم وصعوبة بلع الطعام، الناتج عن تورم أو نتوء في الحلق، والذى نتعرف عليه فى السطور القادمة، وفقاً لما ذكره موقع " healthline".

أسباب تورم الحلق:

لم يتأكد الأطباء والباحثون من أسباب تورم الحلق، ولكن يعتقد بوجود بعض العوامل المسببة للتورم، منها:

ضغط نفسى

يمكن أن يسبب الضغط النفسى والتوتر والتعب، الشعور بوجود كتلة أو نتوء فى الحلق.





فقدان التنسيق العضلي

تساعد عضلات الحنجرة على الإسترخاء والتعاقد بطريقة متزامنة، مما يسمح بإتمام عملية البلع بطريقة صحيحة، وقد يسبب عدم تنسيق العضلات صعوبة البلع.

ارتجاع المرىء

يمكن لارتجاع المرىء، أن يسبب الشعور بتوتر العضلات أو تورم في أنسجة الحلق، مما يسبب الشعور بورم أو انسداد في الحلق.





الجيوب الأنفية

يمكن أن يسبب تراكم الزائد للمخاط من الأنف والجيوب الأنفية في مؤخرة الحلق، الشعور بوجود شىء عالق فى الحلق.

طرق العلاج

يجب على المريض عند الشعور بصعوبة البلع، الذهاب للطبيب فوراً، لإجراء الفحوصات الطبية التى على أساسها يحدد سبب صعوبة البلع والعلاج المناسب.





نصائح يجب اتباعها مع العلاج:

يجب على المريض اتباع النصائح التى يجب إتباعها للتخفيف الأعراض، وهى :

- شرب الكثير من الماء للحفاظ على رطوبة الجسم .

- تجنب التدخين.

- تجنب الصراخ والصوت العالى.