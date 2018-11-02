تطورات جديدة في فضيحة استغلال حارسة عامة لتلميذاتها في "أمسيات خمرية"

عرفت قضية استغلال تلميذات قاصرات في الدعارة من طرف حارسة عامة للمؤسسة التي يدرسن بها تطورات جديدة ، حيث مثلت المتهمة أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لعين السبع بالدار البيضاء .

وذكرت "الصباح"، أن أولياء أمور التلميذات المستغلات رفضن الحضور باستثناء واحد ظل متشبثا بمتابعة المتهمة، مصرا على معاقبتها بسبب الاستغلال البشع لفتيات قاصرات منهن ابنته.

هذا وقررت النيابة العامة إحالة المتهمة في حالة اعتقال على السجن المحلي عين السبع بعدما وجهت لها تهمة استغلال قاصرات في الدعارة، وهي التهمة التي قد تتسبب لها في السجن لما يقارب 10 سنوات إن ثبتت في حقها.

للإشارة فإن المتهمة كانت تجمع عددا من التلميذات الجميلات وتذهب بهن إلى فيلات وأماكن مشبوهة بها أشخاص غرباء من معارفها، حيث كن يقضين أمسيات ماجنة يحتسين فيها الخمر ويمارسن فيها الجنس، بينما كانت تتكلف هي بالتستر على غيابهن عن المؤسسة.