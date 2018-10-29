الصحة العالمية تحذر: تلوث الهواء هو "التبغ الجديد" ويقتل 7 ملايين سنويا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الاثنين 29 أكتوبر 2018 03:10 مساءً - حذرت منظمة الصحة العالمية “WHO”، من أن تلوث الهواء هو "التبغ الجديد"، وأنه يقتل 7 ملايين شخص سنويا ويضر بصحة المليارات حول العالم.

ووفقاً لموقع صحيفة "تيليجراف" البريطانية، يعاني أكثر من 90% من سكان العالم من تلوث الهواء السام الذي يؤثر على صحة الناس لا سيما الأطفال، وقد اعتبر رئيس منظمة الصحة العالمية أن الهواء السام يشكل خطرًا على سكان العالم ويعتبر "حالة طوارئ صحية صامتة".

وقال الدكتور "تيدروس أدانوم جبريسيس"، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، لصحيفة الجارديان: "لقد واجه العالم منعطف التبغ، والآن يجب أن نفعل الشيء نفسه بالنسبة "للتبغ الجديد" أو الهواء السام الذي يتنفسه المليارات كل يوم.

وأشار الباحثون إلى أنه لا أحد "غني أو فقير"، يمكنه الهروب من تلوث الهواء، حيث إنها حالة طوارئ صحية عامة صامتة، مضيفين أن الأطفال والرضع ، الذين لا تزال أجسامهم في طور النمو ، هم الأكثر عرضة للخطر من الهواء السام، ويوجد الآن 300 مليون شخص يعيشون في أماكن تتعدى فيها الأبخرة السامة ستة أضعاف المستويات الدولية.

وقالت الدكتورة ماريا نيرا ، مديرة الصحة العامة والبيئة في منظمة الصحة العالمية ، لصحيفة الجارديان: " نحن نلوث مستقبل أطفالنا بالهواء السام، وهذا مثير للقلق لنا جميعاً".