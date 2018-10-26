طريقة إعداد وتحضير سلطة خضار بالجبن والسماق

المقادير

- للتتبيلة :

عصير الليمون : 4 ملاعق كبيرة (حامض)

زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة

- الخبز : رغيف (الخبز اللبناني، مُقطَّعًا إلى مُكعَّبات صغيرة / رغيف كبير الحجم)

- الزيت : غزير (لقلي الخبز)

- الجبنة البيضاء : نصف كوب (مغلية ومُقطَّعًة إلى مُكعَّبات صغيرة)

- الزعتر : 2 ملعقة صغيرة (الزعتر بالسمسم)

- سماق : 2 ملعقة صغيرة

- خيار : 2 حبة (كبير الحجم / مُقطَّع إلى قطع كبيرة)

- بندورة : 1 حبة (متوسِّطة الحجم / مُقطَّعة إلى قطع كبيرة)

- البصل : 1 حبة (صغير الحجم / مُقطَّع إلى جوانح رفيعة)

- خس : 3 اكواب (مُقطَّع إلى قطع كبيرة)

- النعناع : 2 ملعقة كبيرة (طازج، مفروم)

- الرمان : 2 ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

1. يحمص الخبز العربي في مقلاة.

2. تُقلَّب مكعبات الجبن في الصعتر، ثمَّ بالسمَّاق، حتَّى تتغطَّى تماماً.

3. يُضاف إلى وعاء السلطة، الخس والخيار والبندورة والبصل، فمكعبات الجبن والنعناع المفروم والرمَّان.

4. للتتبيلة: يُخلط عصير الليمون الحامض والزيت جيِّدًا. تُضاف التتبيلة إلى السلطة، مع التحريك. ويُزيَّن الطبق بالخبز، قبل التقديم مباشرةً.