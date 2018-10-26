طريقة إعداد وتحضير سلطة خضار بصوص الزنجبيل

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- خس : 2 كوب (مفروم خشن)

- جبن الشيدر : كوب ونصف (مفروم مكعبات)

- الملفوف الأحمر : كوب (مفروم)

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- البروكولي : كوب (مقطع زهرات صغيرة)

- الفلفل الأحمر : 1 حبة (مفروم مكعبات صغيرة)

- كزبرة خضراء : ثلث كوب (طازجة ومفرومة)

- عصير الليمون : 1 حبة

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- معجون الزنجبيل : نصف ملعقة صغيرة طريقة التحضير

1. اخلطي الخس مع الملفوف الأحمر والبصل والبروكلي والفلفل في طبق. 2. أضيفي الجبن الشيدر والكزبرة الخضراء واخلطي. 3. اخلطي عصير الليمون ومعجون الزنجبيل وزيت الزيتون وصبي المزيج فوق السلطة وحركي وقدميها.

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