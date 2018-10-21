فتاة صغيرة تنقذ والدتها من العنف المنزلي

فتاه شجاعة تبلغ من العمر ست سنوات تنقذ أمها من الاعتداء المنزلي "الشيطاني" بإخبارها المعلم: "أبي شقي"

ساعدت فتاة شجاعة في السادسة من عمرها على إنقاذ والدتها من سوء المعاملة المنزلية المروعة بإخبار معلمها "أبي شقي و يؤذي أمي ".

وتم تعليم الفتاة أن تخبر المعلم إذا كان تتعرض للتخويف والتنمر , لذلك ، بعد أن عانت أمها من ما وصفت فيما بعد بأنها واحدة من أكثر القضايا "الشيطانية" التي رآها القاضي ، قالت الطفلة للمعلميها بشكل مفاجئ "أبي شقي , أبى يضرب والدتي " .

وأبلغ المعلمون الشرطة البريطانية التي أدت في النهاية إلى اعتقال سكوت كيغانز (34 عامًا) بعد هجوم قاتل على زوجته جودي (36 عامًا) , وقالت إن حياتها كانت مثل "فيلم رعب" خلال ثلاث سنوات من الضرب قبل أن تدخلها طفلتها الصغيرة , وحكم على زوجها بالسجن لمدة 18 عامًا في محكمة شيفيلد الملكية بعد أن وجدت هيئة المحلفين أنه مذنب في ست تهم بالاعتداء والاعتداء الجنسي والاغتصاب.

وقيل إن قاضيًا وصف القضية بأنها القضية الأكثر" شرًا" التي شاهدها في 30 عامًا , وكشفت جودي عن الهجوم المروع الأخير ، فقالت "اعتقدت أن هذا هو اليوم الذي سأموت فيه , كانت ساعتان من الضرب ".

وأضافت "شعرت بالمرض وعندما وصلت إلى المستشفى ، ظن الموظفون أنني تعرضت إلى حادث سيارة وكانوا يبكون , قلت "لا هذا هو زوجي الذي فعل هذا" , هاجم سكوت كيغانز زوجته في 22 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي بعد أخذ قطعه خشيبة من الدرج وضربها بها .

وقالت الزوجة "لقد ضربني بشدة ، حتى على باطن قدمي ، لذلك لم أستطع المشي , وتوقف فقط عندما كان متعبًا وقال لي أن أذهب إلى السرير , في الساعة التاسعة من صباح اليوم التالي ، طلب مني أن أستيقظ وأذهب إلى المطبخ , حيث بدأ يضربني مرة أخرى ". هربت جودى وهى أم لثلاثة أطفال فقط بعد أن وصلت الشرطة إلى بابها قبل يومين من عيد الميلاد , وكانت جودي تعاني من كسر في الكتف ، وأذن ممزقة ، و 9 ضلوع ممزقة و 6 كسور في العمود الفقري ، وكانت مغطاة بعلامات العض ،الكدمات.

وعانت سابقًا من قطع في أربطة الساق والذراع ، والإبهام المكسور, وأضافت "أبلغني الأطباء أيضًا أنني معرضة لخطر فشل الرئة" , وأضافت "كان لدي 95٪ كدمات على جسدي واضطررت للبقاء في المستشفى لمدة خمسة أيام.

وتزوجت جودي ، عام 2009 في عيد الهالوين وقررت هى وزوجها الزواج في حانة بينما كانت ترتدي زي العروس المتوفية كزي تنكري .