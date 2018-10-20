اختراع سيروم جديد للبَشَرَة يُساعد على تجديد شباب الجلد

تهتمّ السيدات والفتايات بجمال بشرهتهنّ ويحرصن على حقن وجوههنّ بالبوتكس والفيلر لإخفاء التجاعيد، لكن هناك مفاجأة تنتظرهن، فربما لن يحتجن بعد الآن إلى جراحات التجميل، إذ سيتم إطلاق سيروم يسمى "Deep-Line Elixir" للوجه يبلغ سعره 29.99 جنيها إسترلينيا، مصنوع من مصل خشب البتولا الإسكندنافي، بنقنية ضخ الأكسجين التي تنتشر على الفور في البشرة، ووفقا إلى موقع Instant Effects فإن هذه التركيبة تزيل تجاعيد الوجه بسرعة، إذ يعطي الوجه مظهرا أصغر بنحو 10 أعوام، ويقلل من الخطوط عند الجبين والفم والأنف، وتجاوزت الطلبات عليه إلى أكثر من 5000.

يحتوي على منتجات طبيعية

ويعتقد بأن خلاصة البتولا تساعد على تجديد شباب الجلد، حيث يحفز الفركتوز الذي يعد مصدرا مهما للطاقة للعمليات الخلوية، ويمكن أن يساعد أيضا على تحفيز الخلايا وتخلصها من الإجهاد، بسبب أحماض الفاكهة وفيتامين ج.

ويحتوي السيروم على ثلاثة أنواع من السكر، سكر الفواكه و الجلوكوز والسكروز، إلى جانب البوتاسيوم و الكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم والمنغنيز والزنك والصوديوم والحديد وأحماض الفواكه وفيتامين ج، والتي يمكن أن تساعد في إصلاح الجلد وزيادة إنتاج الكولاجين.

ويدعي صانعو "Deep-Line Elixir" أن المستخدمين في التجارب المستقلة وجدوا أن بشرتهم كانت مرطبة بنسبة 117٪ لمدة تصل إلى 12 ساعة بعد الاستخدام، ويدعي صانعوه أيضا أن مضادات الأكسدة الطبيعية في المصل وخصائص التلوث المضادة للجلد يمكن أن تعزز الطاقة الخلوية للجلد، وبالتالي يقليل عمق التجاعيد وحجمها، كما يتم تحسين ترطيب الجلد من خلال تقليل TEWL وهي عملية فقدان ماء البشرة، الذي يدعم قدرتها على الاحتفاظ بالمياه وزيادة "ميكانيكا الجلد".

الاختراع جاء عن طريق الخطأ

وقال مخترع المنتج، ريتشارد ميرز: "مثل كل الاكتشافات العظيمة جاء المنتج عن طريق الخطأ، فقد كنت أعمل على تصنيع منظف، عندما اختبرت الخليط على ظهر يدي، ذهبت التجاعيد".

وأضاف "مع العديد من الوعود المنهارة في صناعة الجمال، كنت أرغب في إطلاق منتج أثبت بشكل مستقل سريريا أنه يعمل بديلا طبيعيا للحقن، استغرق هذا أكثر من خمس سنوات لتتطور، ومن المقرر أن يصبح منتج الجمال الوحيد الذي يمكن أن يدعي رسميا نتائج مماثلة لإجراءات جراحات التجميل".