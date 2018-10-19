إيه هو عسر الهضم.. وامتى تكون زيارة الطبيب ضرورة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجمعة 19 أكتوبر 2018 02:34 مساءً -

التعسر الهضمى أحد أهم المشكلات التى يعانى منها البعض، قد لا تتمكن من الجزم بأنك تعانى من هذا العسر إلا إذا توافرت لديك بعض العلامات الظاهرة، ووفقا لموقع mayoclinic الطبى، فإن هناك بعض العلامات التى تشخص هذه المشكلة ومن بينها، الشعور بحالة من التخمة الشديدة بمجرد تناول الطعام، أو حتى خلال تناولك لطعامك، وتشعر بهذا الشعور لفترات طويلة على الرغم من عدم تناولك لكميات كبيرة أو أطعمة ثقيلة، فضلا عن الشعور بأوجاع فى المنطقة التى تقع فوق الصدر مباشرة، حالة من الانتفاخ تعانى منها وتزعجك بشدة، قد يعانى بعض المرضى ممن يعانون العسر الهضمى من حرقة شديدة بالصدر والمعدة.



عسر الهضم 1

الكثير من العوامل المرضية تجعل الإصابة بعسر الهضم واردة، فوفقا للتقرير، قد يعانى البعض من أمراض ومشكلات مرضية تسبب لهم عسر الهضم، ويصبح عرضا لهذه المشكلات التى تحتاج إلى علاج، ومن بينها أن يعانى الشخص من حصوات المرارة، أو التهاب فى المعدة، أو مشكلة فى الأمعاء كالانسداد، فضلا عن الإصابة ببعض القرح أو السرطانات والأورام كأورام المعدة.



عسر الهضم

وهناك علامات لا يجب السكوت عنها وحينها عليك بالعرض على طبيب مختص للسرعة، وذلك إذا كانت العلامات السابقة ترافقها بعض العلامات الخطيرة كتغير لون البراز إلى اللون الأسود، أو نزول دم أثناء التبرز، مشكلات يشعر بها المريض فى صدره وأوجاع، الإستفراغ أو التقيؤ.، ومن أبرز أسباب الإصابة بالعسر الهضمى الناتجة عن العادات الغذائية بشكل عام، هو تناول كميات كبيرة من الطعام، والامتلاء وتناول أكلات غنية بالدسم، فضلا عن عدم مضغ الطعام بشكل مريح، وكذلك تناول الكثير من نوعيات وكميات المياه الغازية، والتدخين بأنواعه، وكذلك تناول أدوية معينة كالمضاد الحيوى

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