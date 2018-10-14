دلع جسمك بالبصل.. وقاية من السرطان وعلاج لمشاكل الجهاز التنفسى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأحد 14 أكتوبر 2018 04:52 مساءً - يعتبر البصل من الخضروات التى تتكون منها الكثير من الواجبات الغذائية، كما أنه يمد الجسم بفوائد صحية عديدة، وذلك لاحتوائه على عناصر غذائية هامة، من فيتامينات ومعادن، والتى نتعرف عليها فى السطور القادمة، وفقاً لما ذكره موقع " stylecraze".

وقاية من السرطان

وفقا لدراسة أجرتها جامعة Guelph، يعتبر البصل الأحمر هي الأكثر فعالية في تدمير خلايا سرطان الثدي والقولون، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من كيرسيتين و أنثوسيانين، يعتبران من أكثر المركبات فى مكافحة خلايا السرطان.





تحسين عملية الهضم

يحتوى البصل على الأنولين الذى يعتبر مصدرا غذائيا للبكتيريا المفيدة في الأمعاء، بالإضافة إلى ألياف غذائية أخرى والتى تعمل على تحسين عملية الهضم، والوقاية من الإسهال وقرحة المعدة، كما يساعد البريبايوتيك الطبيعي في البصل في تخفيف الإمساك .





الحفاظ على صحة العظام

يساعد البصل فى الوقاية من هشاشة العظام المرتبطة بالعمر، كما يمنع الإصابة بالتهاب المفاصل .

الوقاية من الالتهابات والحساسية

يحتوى البصل على كيرسيتين (وفلافونيدات أخرى) التى تعمل على الوقاية من الالتهاب، كما يساعد فى علاج الحساسية عن طريق منع الخلايا من إطلاق الهيستامين.





تقوية جهاز المناعة

يحتوى البصل على السيلينيوم الذي يحفز وظائف المناعة، مما يساعد فى الوقاية من الإصابة بالأمراض المعدية، كما يستخدم البصل فى علاج البرد والانفلونزا.

علاج أمراض الجهاز التنفسى

وفقا لدراسة أمريكية، يعتبر البصل من الأطعمة المفيدة لمرضى مشاكل الجهاز التنفسي مثل الربو والتهاب الأنف التحسسي، وذلك لاحتوائه على خصائص مضادة للالتهاب، الذى يساعد على تهدئة أعراض أمراض الجهاز التنفسى.