كيف تعرف أنك مصاب بضعف فى الدورة الدموية؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجمعة 12 أكتوبر 2018 11:52 مساءً - الدورة الدموية فى الجسم هى النظام المسئول عن إرسال الدم والأكسجين والمواد المغذية فى جميع أنحاء الجسم، عندما ينخفض تدفق الدم إلى جزء معين من الجسم.

ضعف الدورة الدموية وفقا للموقع الطبى "healthline" فإنها أكثير شيوعا للحدوث فى الأطراف، مثل الساقين والذراعين، وتشمل أكثر الأسباب شيوعا لضعف الدورة الدموية السمنة ومرض السكر ومشاكل القلب.

أعراض ضعف الدورة الدموية

تشمل الأعراض الأكثر شيوعًا لضعف الدورة الدموية:

تنميل فى الأطراف.

الشعور بالتخدير فى الذارع أو الساق.

الخفقان أو ألم فى أطرافك.

تشنج العضلات.

أسباب ضعف الدورة الدموية

هناك عدة أسباب مختلفة لضعف الدورة الدموية وتشمل:

1- مرض الشريان المحيطى

يمكن أن يؤدى مرض الشريان المحيطى (PAD) إلى ضعف الدورة الدموية فى الساقين، وهى الحالة التى تسبب تضيق الأوعية الدموية والشرايين وبالتالى تقلل من تدفق الدم إلى الأطراف بمرور الوقت قد يؤدى انخفاض تدفق الدم فى الأطراف إلى الشعور بالتنميل وتلف الأنسجة والأعصاب، إذا تركت دون علاج

2- جلطات الدم

جلطات الدم الجزئية أو الكلية يمكن أن تتطور فى أى مكان فى الجسم تقريبًا، لكن يمكن أن تؤدى الجلطة الدموية فى الذراع أو الساق إلى مشاكل فى الدورة الدموية.

3- مرض السكر

قد تعتقد أن مرض السكر يؤثر فقط على نسبة السكر فى الدم، لكن يمكن أن يؤدى أيضًا إلى ضعف الدورة الدموية فى مناطق معينة من الجسم وهذا يشمل تشنج الساقين، وكذلك الألم فى الفخذين أو الأرداف.

4- السمنة

يسبب الوزن الزائد عبئا على جسمك، لأن السمنة تزيد أيضًا من خطر الإصابة بالعديد من الأسباب الأخرى لضعف الدورة الدموية، بما فى ذلك مشاكل الدوالى والأوعية الدموية.



السمنة

علاج ضعف الدورة الدموية

يعتمد علاج ضعف الدورة الدموية على الحالة المسببة له، لكن قد تشمل الطرق: