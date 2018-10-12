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فيديو معلوماتى.. خلى شوربة الخضار وجبة أساسية لأطفالك فى المدارس

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجمعة 12 أكتوبر 2018 11:52 مساءً - مع دخول المدارس تحتار الأمهات فى تقديم الوجبات الغذائية الصحية التى تساعد على تعزيز صحة أطفالهن وحمايتهن من الفيروسات والعدوى، وتعتبر شوربة الخضار من أبرز الأطعمة التى تحافظ على صحة الطفل، ووفقاً لما ذكره موقع sheilakealey فإن فوائد شوربة الخضار هى: - تحتوى على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية المتكاملة. -تعمل على تعزيز صحة القلب وحمايته من تصلب الشرايين والسكتة الدماغية. -تعمل على ضبط مستوى ضغط الدم وتحمى مرضى الضغط المرتفع من الجلطات. ـ تساهم فى تعزيز الصحة النفسية وتعالج الاكتئاب والتوتر وتزيد من السعادة والاسترخاء. ـ تحد من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية المختلفة، مثل سرطان البروستاتا والجلد والمعدة. ـ 5 تحد من خطر الإصابة بالسكر . تساعد على تعزيز صحة الجهاز المناعى وحماية الجسم من الأمراض والعدوى. تساعد على حماية الجهاز الهضمى والمعدة من التقلصات وعسر الهضم والالتهابات. تعزز صحة الجسم وتحميه من الإصابة بالفيروسات والعدوى. تساعد على إنقاص الوزن، لأنها وجبة خفيفة ولا تحتوى على الدهون. ـ 10 : لها دور فعال فى الحفاظ على صحة الرؤية والعيون.

والان نبدء بالتفاصيل

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