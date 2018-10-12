ديلى ميل: جامعة القاهرة تجرى أبحاثا حول استخدام البوتكس فى علاج الضعف الجنسى

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ديلى ميل: جامعة القاهرة تجرى أبحاثا حول استخدام البوتكس فى علاج الضعف الجنسىوالان نبدء بالتفاصيل
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجمعة 12 أكتوبر 2018 02:41 مساءً - أشارت جريدة "ديلى ميل" البريطانية أن جامعة القاهرة تقوم حاليا ببعض الأبحاث المتعلقة باستخدام البوتكس كعلاج للضعف الجنسى.
وأكدت الصحفية أن استخدام البوتكس فى هذه الحالات سيساعد فى زيادة تدفق الدم وهو ما يعد علاجا للرجال الذين يعانون من مشاكل في الانتصاب.
زوجان
وأضاف التقرير الذى نشرته الجريدة أن الضعف الجنسى يصيب أكثر من نصف الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 45 عاما، بينما يلعب الإجهاد والعوامل النفسية والاجتماعية الأخرى دوراً آخرا.
وذكر التقرير أن البوتكس قد يساعد فى استرخاء الشرايين والعضلات والأعضاء التناسلية مما يزيد من تدفق الدم إليها، مؤكدا أنه سيتم عمل تجربة بحقن 160 رجلا يعانون من الضعف الجنسى حقن توكسين ثم دراسة النتائج لمدة تصل إلى شهر.
وتعليقًا على ذلك، قال البروفيسور راج برساد ، وهو استشاري مسالك بولية في جامعة بريستول للمسالك البولية، "سيكون من الضرورى إجراء المزيد من الاختبارات مع التدقيق العلمى قبل اعتمادها فى الاستخدام.
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