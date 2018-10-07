اكتشاف مركب فى التفاح يبطئ من الشيخوخة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأحد 7 أكتوبر 2018 12:06 مساءً - كشف بحث جديد عن مجموعة طبيعية موجودة فى العديد من أنواع الفاكهة، مثل التفاح والفراولة والخضروات التى يمكن أن تبطئ عملية الشيخوخة.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يمكن أن يساعد مركب طبيعى يسمى "فيستين" فى التفاح على إبطاء الشيخوخة، عن طريق وقف العوامل الرئيسية فى عملية الشيخوخة.

وأوضح الباحثون أنه عندما تدخل خلية ما إلى مرحلة "شيخوخة الخلايا" فإنها لم تعد قادرة على الانقسام، وعندما يحدث ذلك فى نهاية المطاف تطلق الخلية إشارات التهابية تدفع جهاز المناعة إلى "إزالة" الخلايا المتضررة، ولكن مع تقدمنا في العمر تصبح أنظمتنا المناعية أقل قدرة للقيام بذلك، ويترتب على ذلك تراكم الخلايا التالفة ما يؤدى إلى التهاب منخفض المستوى ثم تفكك الأنسجة.

وخلال الدراسة، التى نشرت في “Nature Medicine” ، لاحظ العلماء فى كلية الطب بجامعة مينيسوتا فى مينيابوليس، أن مركبا طبيعيا يسمى "فيستين" فى التفاح يستهدف ويدمر الخلايا المتشيخة لإبطاء أو منع عملية الشيخوخة ويمكن أن يطيل عمر الفرد بشكل فعال ويحسن صحته.

ووجدت دراسة حديثة أن تناول الأطعمة الغنية بالألياف يمكن أن تدعم صحة الدماغ.

وأضاف الباحثون أن العالم اليوم يتوجه نحو العلاجات الطبيعية لتقليل خطر الإصابة بالأمراض مثل السرطان.