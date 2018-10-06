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قبل ما يظهر الرمادى فى شعرك.. اعرف ازاى تأخر انتشاره برأسك

والان نبدء بالتفاصيل

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السبت 6 أكتوبر 2018 12:06 صباحاً - الشعر الرمادى هو أحد علامات الشيخوخة وكبر السن، مثله مثل التجاعيد، فى هذا التقرير نتعرف على كيفية تحول الشعر إلى اللون الرمادى، وهل يمكننا تأخير هذا الأمر، بحسب الموقع الطبى "Net doctor" الذى أجرى حواراً مع عالمة وطبيبة الشعر "مادلين بريستون" .

معظم النساء اللواتي في الثلاثينات من العمر يجب أن يشاهدن بعض الشعرات الرمادية، ولكن في الوقت الذي يصلن فيه إلى سن الخمسين فإن معظم النساء يتوقعن أن أكثر من 50٪ من شعر رأسهن يتحول إلى لون رمادي.



2- لماذا يتحول الشعر إلى اللون الرمادي أولاً ثم الأبيض؟ 2- لماذا يتحول الشعر إلى اللون الرمادي أولاً ثم الأبيض؟ الشعر الرمادي هو مزيج من الشعر الأسود يتخلله الشعر الأبيض، ويتحول الشعر إلى اللون الأبيض عندما تتوقف الخلايا الصبغية المسؤولة عن اللون (الميلانين) عن الإنتاج".

الشعر الرمادى للرجال 3- هل من الممكن إبطاء معدل شيب الشعر؟

3- هل من الممكن إبطاء معدل شيب الشعر؟ العوامل الغذائية والهرمونية يمكن أن تؤثر على لون الشعر بالإضافة إلى الإجهاد، ولكن ، إلى حد كبير ، فإن الاستعداد للشيب في وقت مبكر أو متأخر يرتبط بالوراثة بشكل كبير. 4- هل أنت عرضة للشعر الرمادى فى وقت مبكر؟

4- هل أنت عرضة للشعر الرمادى فى وقت مبكر؟ - الشعر الرمادي هو سمة وراثية، فإذا تحول شعر أحد والديك إلى اللون الرمادي في وقت مبكر من العمر، فمن المحتمل أن نفس الأمر قد يحدث معك، كما قد تتسبب بعض الحالات الصحية في شيب مبكر مثل مرض السكري أو فقر الدم الخبيث أو مشاكل في الغدة الدرقية".

الشعر الرمادى 5- ماذا تفعل للحفاظ على صحة شعرك؟

5- ماذا تفعل للحفاظ على صحة شعرك؟ -يتكون الشعر من البروتين "الكيراتين"، وهناك أطعمة غنية بالبروتين مثل: البيض والسمك واللحوم، حيث أن البروتينات تتكون من الأحماض الأمينية التى تغذى الشعر، ويمكن أن يكون نقص الحديد والكالسيوم والزنك وفيتامين D و B12 و B6 أمرًا شائعًا لذا من المهم تناول الأطعمة التي تحتوي على هذه الفيتامينات. 6- ماذا تفعل لتأخير شيب الشعر ؟

6- ماذا تفعل لتأخير شيب الشعر ؟ تناول مكملات الفيتامينات المتعددة التى تحتوى على أوميجا 3، التي تمنع الشعر من الجفاف وتمنحه الحيوية والترطيب وتقلل الحكة والقشرة، ويجب أن تحتوى الفيتامينات أيضاً على النحاس، الذى يمنع شيب الشعر عن طريق زيادة إنتاج الميلانين "المسئول عن لون الشعر". 7- هل تغيير نمط الحياة يحسن صحة الشعر؟

7- هل تغيير نمط الحياة يحسن صحة الشعر؟ نعم، بما أن الشعر الصحى هو مقياس على صحتنا، فإن أية تحسينات نجريها على نمط الحياة تتحسن بها صحة الشعر، لذا يجب اتباع نظام غذائي متوازن غني بالبروتينات والكربوهيدرات، التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن الأساسية، التى تساعد على نمو الشعر.

الشعر الرمادى 8- ما فائدة تدليك فروة الرأس؟ -مثل أجسادنا التى تحتاج إلى ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، فإن فروة الرأس تحتاج للتدليك، مع استخدام الشامبو المناسب الذى يؤدي إلى فروة رأس نظيفة وصحية.

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