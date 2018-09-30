نصائح مهمة لصحتك لو بتمارس الرياضة كل يوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأحد 30 شتنبر 2018 11:30 مساءً - يهتم بعض الأشخاص بممارسة الرياضة بشكل يومى للبقاء بصحة جيدة ونشاط، ولكن كثرة ممارسة الرياضة والإفراط فى الوقت الذى تقضيه فيها له آثار جانبية، فإذا كنت تذهب بشكل يومى للجيم يجب أن تتعرف على مجموعة من النصائح للحصول على أقصى استفادة من الرياضة.

ذكر موقع "step to health"، أن ممارسة الرياضة كل يوم لها مخاطر إذا كنت تفرط فى الأمر، خاصة إذا لم تكن رياضيًا محترفًا وليس لديك مدربًا، حيث قد تؤدى إلى إصابات جسدية



الرياضة

وهناك مجموعة من الاعتبارات يجب أن تضعها فى اعتبارك إذا كنت تمارس الرياضة يوميًا

-يجب أن تبدأ تدريجيًا فى ممارسة الرياضة، فلا يجب أن تثقل على نفسك فى البداية.

-التغذية السليمة أمر ضرورى، فيجب أن يتضمن نظامك الغذائي البروتينات والكربوهيدرات والدهون الصحية.

-إذا قمت بتمارين رياضية كثيرة فى أحد الأيام، حتى لو كنت ترغب في إنقاص وزنك، عليك زيادة كمية السعرات الحرارية التي تتناولها.

-يجب تحديد نوع التمرين الأفضل لعمرك وصحتك ونمط حياتك وروتينك.

-إذا كنت تعاني من أي مرض، يجب أن يحدد الطبيب روتينك، ويجب على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في القلب تجنب الرياضات العنيفة.

-لا تنس أنك بحاجة إلى تمارين التمدد قبل وبعد الرياضة، هذا أمر مهم لتحسين مرونة العضلات، ومنع الإصابات.

-حافظ على شرب المياه طوال التمرين وعلى مدار اليوم.

-تنفس بشكل صحيح أثناء التمرين.

-لا تمارس التمارين الرياضية مباشرة بعد تناول الطعام.

-تناول الكثير من البروتين (الخضراوات أو اللحوم) بعد نصف ساعة من التمرين.