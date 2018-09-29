دلع جسمك بزيت الجرجير واحميه من سرطان الجلد وتساقط الشعر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السبت 29 شتنبر 2018 04:42 مساءً - دلع جسمك بزيت الجرجير نصيحة يقدمها لك موقع "stylecraze" الذى أوضح أن هذا الزيت أحد أهم الزيوت الطبيعية المستخلصة التى تفيد الجسم والجلد، ومن أبرز منافع هذا الزيت المميز هو قدرته على منع تساقط الشعر الذى يصيب الكثير من النساء والرجال دون تفرقة، كذلك لاحتوائه على عناصر الزنك بنسب كبيرة كما يحتوى على عناصر تساعد على ترطيب فروة الرأس وتساعد كذلك على الوقاية من القشرة المتكررة التى تصيبها.



زيت الجرجير

دلع جسمك بزيت الجرجير

كذا يساعد زيت الجرجير على الحماية من الإصابة بسرطان الجلد لدى الكثير من مستخدميه، فهو يحتوى على فيتامينات مهمة أبرزها فيتامين سى، كذلك يحتوى على كم من مضادات الأكسدة كبير، كذا يحتوى على فيتامين أ المفيد، وكلها عناصر مهمة جدا تعمل على وقاية البشرة من سرطانات الجلد، كما يعد هذا الزيت المميز علاج فعال للحكة ومشكلات الجلد المختلفة، كما يمكن دهانه لعلاج بعض حروق الشمس التى تصيب البعض.





ومن أبرز فوائد زيت الجرجير أنه يساعد على زيادة نمو الشعر وتغذيته، كما أنه يزيد من دفاعات الجسم صلابة، كذلك يعزز من مناعة الجسم صد الالتهابات، وكما ذكر الموقع المذكور سلفا أن زيت الجرجير يساعد وبشدة على حماية الإنسان من العدوى التى تصيب فروة الرأس والوقاية من العدوى البكتيرية، لذا فإن فوائده العلاجية كثيرة ومتعددة.