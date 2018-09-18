ازاى تتعامل مع الشخصية متقلبة المزاج

شكرا لقرائتكم خبر عن

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الثلاثاء 18 شتنبر 2018 10:40 صباحاً - الدكتورة صفاء عبد القادر استشاري الطب النفسي، قالت لـ"الخليج 365" إن الشخصية متقلبة المزاج هي شخصية متواجدة بشكل دائم ومستمر في حياتنا اليومية، ومما لا شك فيه أن هذا النوع من الشخصيات يعد من أصعب ما يتم التعامل معه، ولكنها أكدت فى الوقت نفسه أنها من الأشخاص ذات القلب الطيب، لأنها سريعا ما تصبح عصبية ثم تهدأ.

وتقدم استشاري الطب النفسي، أفضل الطرق للتعامل مع الشخصية متقلبة المزاج، ومنها:

-احترام خصوصيته..من أفضل الطرق للتعامل مع الأشخاص متقلبي المزاج، هي احترام خصوصيتهم، أي لا تقوم بطرح أي نوع من أنواع الأسئلة التي ترغب في الوصول لخطوط عريضة في حياته الشخصية، فهو عندما يرغب في البوح بأسراره سيقول.

-اختيار الوقت المناسب للحديث..فهذه الطريقة تعد فن في التعامل مع الطرف متقلب المزاج، لأنه في بعض الأحيان سيتجنب الحديث معك، في حالة عدم اختيار الوقت المناسب.

-الابتعاد عن انتقاده..فالشخصية متقلبة المزاج لا تتقبل فكرة الانتقاد، ولذا عليك تجنب ذلك أثناء توجيه أي حديث له، وعليك الحديث بشكل دائم معه بطريقة إيجابيه وبحب للحصول على ما ترغبيه.