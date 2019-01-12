صحة ورشاقة

متابعة الخليج 365 - الرياض: أوضح الأخصائي النفسي الدكتور وليد الزهراني، أن الوسواس القهري الذي يصاب به الكثير من الناس، له أنواع متعددة ومختلفة، لافتاً إلى أن الوسواس يعنى تكرار الفعل أكثر من مرة، أو الشك الدائم والمبالغة في التصرفات. وقال الدكتور خلال مشاركته في برنامج ” سيدتي ” إن الوسواس ينقسم إلى قسمين، الأول وسواس أفعال......

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