صحة ورشاقة

تمول حكومة المملكة المتحدة البريطانية مناطق الحرب الدولية لاستخدام الديدان للمساعدة فى تنظيف الجروح المصابة، حسبما ذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.
تناول القهوة والشاي أثناء الحمل يخفض ذكاء المواليد.. احذروا الكافيين
علماء من جامعة دبلن يستخدمون بيانات ألف امرأة أبلغن عن تناولهن منتجات تحتوي على مادة الكافيين أثناء شهور الحمل الأولى...
اعرف جسمك.. الأنسجة الضامة تحافظ على شكل الجسد وأجهزته
الأنسجة الضامة هى مجموعة من الأنسجة فى الجسم تحافظ على شكل الجسم وأجهزته وتوفر التماسك والدعم الداخلى له.
الطفاسة أخرتها وحشة.. ارتفاع نسبة الوفيات فى أوروبا بسبب الوجبات السريعة
تعانى البلدان فى أوروبا من ارتفاع نسبة الأمراض خاصة أمراض القلب والأوعية الدموية بسبب تناولهم كميات كبيرة من الملح وليس ما يكفى من الخضار.
صور.. مؤتمر طبى لمستشفى النور للعيون عن أحدث التقنيات الطبية لجراحات العين
نظم مستشفى النور للعيون المؤتمر الطبى السنوى للمستشفى، لاستعراض آخر التقنيات الطبية الحديثة فى مجال طب وجراحات العيون..
الحمى الروماتيزمية و المضاعفات الناتجة عنها
الحمى الروماتيزمية هي واحدة من المضاعفات المرتبطة ببكتيريا الحلق ، و هو مرض خطير نسبيا يظهر عادة لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 15 عاما ، و مع ذلك فإن الأطفال الأكبر سنا والبالغين قد يعانوا من المرض […]...
استخدام الكركم في علاج النقرس
النقرس هو في الأساس تراكم حمض اليوريك في المفاصل ، و يحدث هذا بسبب وجود حالة تسمى فرط حمض يوريك الدم ، و مستويات حمض البوليك العالية جدا في الشخص الذي يعاني من فرط حمض يوريك الدم ، هذا يسبب […]...
فوائد المانجو في علاج سرطان الثدي
يعد سرطان الثدي أحد أنواع السرطانات و الذي ينشأ في الثدي و أبرز الأنواع المسببة في الوفيات ، و وفقا للدراسات في أمريكا و أيضا أوروبا فإنه في فترة ما من مراحل العمر واحدة من بين كل ثماني سيدات معرضة […]...
الألياف الغذائية الخيار الافضل لنظام غذائي صحي
من المعروف أن الألياف الغذائية الموجودة أساسًا في الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبقوليات ، معروفة بقدرتها الهائلة على الوقاية من الإمساك أو على الاقل تخفيفه. لكن الأطعمة التي تحتوي على الألياف يمكن أن توفر فوائد صحية أخرى أيضًا ، مثل […]...
أخصائي نفسي يوضح أنواع «الوسواس القهري».. وأسباب الإصابة
متابعة الخليج 365 - الرياض: أوضح الأخصائي النفسي الدكتور وليد الزهراني، أن الوسواس القهري الذي يصاب به الكثير من الناس، له أنواع متعددة ومختلفة، لافتاً إلى أن الوسواس يعنى تكرار الفعل أكثر من مرة، أو الشك الدائم والمبالغة في التصرفات. وقال الدكتور خلال مشاركته في برنامج ” سيدتي ” إن الوسواس ينقسم إلى قسمين، الأول وسواس أفعال......
3 طرق صحية لإذابة الأطعمة المجمدة.. منها الثلاجة
إذابة الأطعمة المجمدة بإخراجها من "الفريزر" وتركها لليوم التالي تسبب الإصابة ببعض الأمراض نتيجة نمو البكتيريا على أسطح المطبخ....
كيف تختار طبيب أسنان؟.. 5 نصائح سحرية من الدكتور شادى على حسين تساعدك
حينما نتعرض لألم فى الأسنان فعلى الفور يلجأ الكثير مننا إلى الحل التقليدى وهو الاعتماد على المسكنات من أجل تخفيف حدة هذا الألم.
فوائد الماكريل في علاج التهاب المفاصل الروماتويدي
إن تناول السمك مرتين على الأقل في الأسبوع قد يساعد في تقليل التهاب المفاصل لدى الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي (RA) ، وفقًا لتحليل جديد نشر مؤخرًا من قبل شركة آرثرتيس كير آند ريسيرش . السمك والتهاب المفاصل الروماتويدي درست […]...
تحذير لمرضى السرطان.. الفطر الهندي والماليزي الريشي «وهم»
متابعة الخليج 365 - متابعات: دعا مختصان مرضى السرطان لأخذ الحذر من الوقوع ضحايا لمروجي مزاعم العلاج بالفطر الهندي والماليزي الريشي وبعض التركيبات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لافتين أن هذا وهما وتضليلا وتسويقا تجاريا. وأوضح أستاذ وعالم الأبحاث في تخصص المسرطنات البروفيسور فهد الخضيري، أن كل ذلك غير صحيح وتسويق تجاري فقط، إذ لم يثبت علمياً وطبياً......
عقاقير شائعة يمكن أن تقلل أعراض الفصام
كشفت دراسة جديدة عن ثلاثة أدوية شائعة تستخدم عادة لعلاج مشاكل القلب والأوعية الدموية أو مرض السكرى يمكن أن تساعد فى علاج بعض الحالات الصحية العقلية...
تعرفي على أحدث علاج للهشاشة
الشيخوخة يمكن أن تسبب هشاشة العظام لتصبح أضعف تدريجياً، وبمرور الوقت تصبح العظام مسامية لدرجة أن التأثيرات البسيطة حتى السعال أو العطس قد يتسبب فى...
س و ج.. كل ما تريد معرفته عن انسداد القناة الدمعية
انسداد القناة الدمعية من الحالات المرضية التى يتعرض لها البعض وخصوصا حديثى الولادة، ما يعيق الدموع من السيل بشكل طبيعى.
أحدث علاج للهشاشة يزيد كتلة العظام بنسبة 800%
الشيخوخة يمكن أن تسبب هشاشة العظام لتصبح أضعف تدريجياً، وبمرور الوقت تصبح العظام مسامية لدرجة أن التأثيرات البسيطة حتى السعال أو العطس قد يتسبب فى كسور.
5 فيتامينات للشباب الدائم
إذا كنت تبحث عن ينبوع الشباب ، فتوقف عن السير في ممرات الجمال المذهلة في المتاجر ، وابدأ في إلقاء نظرة على نظامك الغذائي، في حين أن الكريمات الموضعية قد تكون فعالة في مكافحة التجاعيد ، ترهل الجلد وغيرها من […]...
تأثير فيتامين e على الإجهاد التأكسدي
في حين أن قوة مضادات الأكسدة من فيتامين e قوية، هناك عدد قليل من الدراسات البشرية التي تدعم آثار مكملات فيتامين E على سيولة غشاء خلايا الدم الحمراء (كريات الدم الحمراء) ، والذي يعتبر علامة غير مباشرة من الإجهاد التأكسدي، […]...