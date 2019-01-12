صحة ورشاقة

صحة ورشاقة

الحمى الروماتيزمية و المضاعفات الناتجة عنها

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الحمى الروماتيزمية و المضاعفات الناتجة عنها

الحمى الروماتيزمية هي واحدة من المضاعفات المرتبطة ببكتيريا الحلق ، و هو مرض خطير نسبيا يظهر عادة لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 15 عاما ، و مع ذلك فإن الأطفال الأكبر سنا والبالغين قد يعانوا من المرض […]...

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صحة ورشاقة

استخدام الكركم في علاج النقرس

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استخدام الكركم في علاج النقرس

النقرس هو في الأساس تراكم حمض اليوريك في المفاصل ، و يحدث هذا بسبب وجود حالة تسمى فرط حمض يوريك الدم ، و مستويات حمض البوليك العالية جدا في الشخص الذي يعاني من فرط حمض يوريك الدم ، هذا يسبب […]...

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صحة ورشاقة

فوائد المانجو في علاج سرطان الثدي

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فوائد المانجو في علاج سرطان الثدي

يعد سرطان الثدي أحد أنواع السرطانات و الذي ينشأ في الثدي و أبرز الأنواع المسببة في الوفيات ، و وفقا للدراسات في أمريكا و أيضا أوروبا فإنه في فترة ما من مراحل العمر واحدة من بين كل ثماني سيدات معرضة […]...

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صحة ورشاقة

الألياف الغذائية الخيار الافضل لنظام غذائي صحي

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الألياف الغذائية الخيار الافضل لنظام غذائي صحي

من المعروف أن الألياف الغذائية الموجودة  أساسًا في الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبقوليات ، معروفة بقدرتها  الهائلة على الوقاية من الإمساك أو على الاقل تخفيفه. لكن الأطعمة التي تحتوي على الألياف يمكن أن توفر فوائد صحية أخرى أيضًا ، مثل […]...

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صحة ورشاقة

أخصائي نفسي يوضح أنواع «الوسواس القهري».. وأسباب الإصابة

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أخصائي نفسي يوضح أنواع «الوسواس القهري».. وأسباب الإصابة

متابعة الخليج 365 - الرياض: أوضح الأخصائي النفسي الدكتور وليد الزهراني، أن الوسواس القهري الذي يصاب به الكثير من الناس، له أنواع متعددة ومختلفة، لافتاً إلى أن الوسواس يعنى تكرار الفعل أكثر من مرة، أو الشك الدائم والمبالغة في التصرفات. وقال الدكتور خلال مشاركته في برنامج ” سيدتي ” إن الوسواس ينقسم إلى قسمين، الأول وسواس أفعال......

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صحة ورشاقة

فوائد الماكريل في علاج التهاب المفاصل الروماتويدي

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فوائد الماكريل في علاج التهاب المفاصل الروماتويدي

إن تناول السمك مرتين على الأقل في الأسبوع قد يساعد في تقليل التهاب المفاصل لدى الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي (RA) ، وفقًا لتحليل جديد نشر مؤخرًا من قبل شركة آرثرتيس كير آند ريسيرش . السمك والتهاب المفاصل الروماتويدي درست […]...

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صحة ورشاقة

تحذير لمرضى السرطان.. الفطر الهندي والماليزي الريشي «وهم» 

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تحذير لمرضى السرطان.. الفطر الهندي والماليزي الريشي «وهم» 

متابعة الخليج 365 - متابعات: دعا مختصان مرضى السرطان لأخذ الحذر من الوقوع ضحايا لمروجي مزاعم العلاج بالفطر الهندي والماليزي الريشي وبعض التركيبات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لافتين أن هذا وهما وتضليلا وتسويقا تجاريا. وأوضح أستاذ وعالم الأبحاث في تخصص المسرطنات البروفيسور فهد الخضيري، أن كل ذلك غير صحيح وتسويق تجاري فقط، إذ لم يثبت علمياً وطبياً......

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صحة ورشاقة

5 فيتامينات للشباب الدائم

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5 فيتامينات للشباب الدائم

إذا كنت تبحث عن ينبوع الشباب ، فتوقف عن السير في ممرات الجمال المذهلة في المتاجر ، وابدأ في إلقاء نظرة على نظامك الغذائي، في حين أن الكريمات الموضعية قد تكون فعالة في مكافحة التجاعيد ، ترهل الجلد وغيرها من […]...

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صحة ورشاقة

تأثير فيتامين e على الإجهاد التأكسدي

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تأثير فيتامين e على الإجهاد التأكسدي

في حين أن قوة مضادات الأكسدة من فيتامين e قوية، هناك عدد قليل من الدراسات البشرية التي تدعم آثار مكملات فيتامين E على سيولة غشاء خلايا الدم الحمراء (كريات الدم الحمراء) ، والذي يعتبر علامة غير مباشرة من الإجهاد التأكسدي، […]...

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