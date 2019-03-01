الإمارات والبحرين: استئناف رحلات الطيران إلى مطارات باكستانية

قررت السلطات الإماراتية والبحرينية اليوم الجمعة، استئناف رحلات الطيران لمطارات باكستانية بعد عودة الهدوء للأجواء الباكستانية.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات في بيان اليوم إنه “بناء على مستجدات الوضع في باكستان وعودة الهدوء إلى الأجواء الباكستانية قررت الهيئة إلغاء تعليق الرحلات والسماح للطائرات المسجلة في الامارات باستئناف رحلاتها مجددا” موضحة أن القرار يشمل عودة الطائرات إلى مطارات كراتشي و إسلام آباد وبيشاور”.

وأشار البيان الى أنه سيتم مراجعة الوضع لباقي المطارات لاحقا.

ومن جانبها، أعلنت شركة طيران الخليج البحرينية إنها استأنفت رحلاتها المدن الثلاث اليوم الجمعة ، فيما يستمر إلغاء الرحلات إلى مدن مولتان وفيصل أباد وسيالكوت ولاهور.

كانت شركات طيران إماراتية وبحرينية أعلنت تعليق رحلاتها إلى مدن باكستانية عقب تصاعد الازمة بين باكستان والهند.

يشار إلى أن هيئة الطيران المدني الباكستانية قد اعلنت عن عودة جزئية لرحلات الطيران بعد إغلاق المجال الجوي للبلاد بسبب التوترات مع الهند على خلفية هجمات تعرضت لها قوات هندية في كشمير الخاضعة لسيطرة نيودلهي ما اسفر عن مقتل 40 جنديا.

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