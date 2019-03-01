شكرا لقرائتكم السعودية تسقط جنسية حمزة بن لادن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
محمد عثمان - الرياض - الرياض - «الحياة» | منذ 54 دقيقة في 1 مارس 2019 - اخر تحديث في 1 مارس 2019 / 19:46
أعلنت وزارة الداخلية السعودية إسقاط الجنسية عن حمزة نجل أسامة بن لادن مؤسس تنظيم «القاعدة».
ونشرت جريدة «أم القرى» الرسمية بياناً جاء فيه: «تعلن وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية بأنه صدر الأمر الملكي الكريم رقم (15690) وتاريخ 21/ 3/ 1440هـ، بشأن الموافقة على إسقاط الجنسية السعودية عن (حمزة أسامة محمد بن لادن) من السجلات الرسمية، وللإحاطة بذلك جرى نشره».
وكانت وزارة الخارجية الأميركية عرضت مكافأة تصل إلى مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تقود إلى «تحديد هوية أو مكان» حمزة في أي بلد، واصفة إياه بأنه قيادي رئيسي في تنظيم «القاعدة».
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