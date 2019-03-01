شكرا لقرائتكم الرئيس الألباني: أهرامات الجيزة أبهرتني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – "الحياة" | منذ ساعة في 1 مارس 2019 - اخر تحديث في 1 مارس 2019 / 18:43

زار الرئيس الألباني إلير ميتا والوفد المرافق منطقة أهرامات الجيزة أمس، وكان في استقباله مدير عام المنطقة الأثرية أشرف محيي الدين.



وقال محيي الدين إن الجولة بدأت بزيارة هرم خوفو الأكبر، إذ قام الرئيس الضيف بالدخول إلى الممر الأول للهرم، وسأل عن مصدر الأحجار وعددها وعدد العمال الذين قاموا ببنائه وطريقة البناء، كما تضمنت الجولة زيارة تمثال أبو الهول الذي أبدى الرئيس الضيف انبهاره بضخامته وبراعة وفن نحته.

وحرص الرئيس الألباني والوفد المرافق له على التقاط الصور التذكارية في منطقة البانوراما كما انتهز العديد من السائحين من مختلف الجنسيات الذين كانوا موجودين في المنطقة الفرصة والتقاط الصور مع رئيس ألبانيا.

وأضاف محيي الدين أن الرئيس الضيف أكد أن زيارة الأهرامات مهمة جداً وذلك لاستلهام القوة.

كما زار رئيس ألبانيا المتحف المصري الكبير، بعدما زار آثار القلعة، وشملت زيارته في مشروع المتحف مركز ترميم الآثار والموقع الإنشائي للمتحف. وأعرب ضيف مصر عن إعجابه الشديد بمركز الترميم ومهارة المرممين المصريين، ووصف مشروع المتحف بأنه فخر للعالم وليس لمصر فقط.