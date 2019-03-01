شكرا لقرائتكم نتانياهو يندد بحملة مغرضة ضده بعد قرار النائب العام اتهامه بالفساد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ ساعتين في 1 مارس 2019 - اخر تحديث في 1 مارس 2019 / 18:27

القدس المحتلة - أ ف ب - قرر النائب العام الإسرائيلي مساء (الخميس) توجيه تهم بالفساد إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الذي رد باتهام المعارضة بشن حملة للإطاحة به قبل انتخابات 9 نيسان (أبريل) المقبل.



وفي بيان متلفز تحت شعار «يمين قوي»، قال نتانياهو بعد ساعات من إعلان النائب العام أنه يعتزم تولي رئاسة الحكومة لفترة طويلة «على رغم هذه المزاعم».

وقال نتانياهو إن «اليسار يعرف أنه بفضل إنجازاتنا فإنه ببساطة لا يستطيع ضربنا في صناديق الاقتراع، وبالتالي فإنهم يقومون على مدى ثلاث سنوات باضطهاد سياسي ضدنا. حملة مطاردة لم يسبق لها مثيل بهدف وحيد هو إسقاط الحكومة اليمينية تحت قيادتي، وإيصال السلطة لحزب لبيد وغانتس اليساري. الذي سيحظى بدعم الأحزاب العربية». وأضاف: «وظفوا صحافة متسلطة لا تقاوم، وهدفهم إثارة الرأي العام ضدي».

وأعلن النائب العام افيخاي مندلبليت أنه قرر توجيه لائحة اتهام بحق نتانياهو، تتضمن تلقي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. وستكون المرة الأولى التي توجه فيها اتهامات إلى رئيس وزراء في منصبه.

وبعد اتهام نتانياهو (69 سنة)، الذي ترشح لولاية خامسة بعد حوالى 13 عاماً في السلطة للانتخابات المبكرة التي ستجري في 9 أبريل المقبل، هو ليس ملزماً قانونياً بتقديم استقالته.

لكن إعلان النائب العام باتهام نتانياهو يتوقع أن يغير معطيات انتخابات تبدو نتائجها غير مؤكدة وتهدد حكمه المديد.

واتهم نتانياهو اثنين من مسؤولي النيابة بالتحريض ضده وقال: «في النهاية فإن النائب العام هو من لحم ودم».

وأشاد نتانياهو بإنجازاته، متحدثاً عن علاقته بالرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، مؤكداً أنها نتيجة تراكمية بناها خلال فترة حكمه.

وقال نتانياهو وكأنه في حملة انتخابية: «مع حزب الليكود جعلنا إسرائيل دولة عظيمة، في مصاف الدول الكبرى العظيمة من دون أن نقدم أي تنازلات الى أحد. وجعلنا اقتصاد إسرائيل قوياً». وتابع مخاطباً الشعب الإسرائيلي: «عليكم أن تختاروا بيني وبين حزب يساري ضعيف».

وقال منافسه الجنرال بيني غانتس في خطاب متلفز: «سيد نتانياهو، أعرف أن هذا البلد عزيز علينا وأنا واثق من أنه عزيز عليك أيضاً، ولا تنسَ هي دولة للجميع ليس لليمين أو لليسار. كنت أتوقع أن تغلِّب المصلحة العامة على مصلحتك الخاصة». وأضاف: «بنيامين نتانياهو أنا أتوجه إليك هذا المساء لإظهار المسؤولية الوطنية والاستقالة من منصبك».

وحض رئيس «حزب العمل» آفي غاباي، نتانياهو كذلك على الاستقالة، وقال: «ضع حداً لهذا العار على الأمة ولا تخض المعركة من مقر رئيس الوزراء».

وقالت رئيسة «حزب ميرتس اليساري» تمار زندبرغ: «هذا هو يوم حساب الذات لكل من دافع عن نتانياهو ومن كانوا في حكومته في السنوات الأخيرة. سيحاكم نتانياهو لكن الليكود واليمين كله شركاء بالفساد».

وقال المدعي العام افيخاي مندلبنت إنه أبلغ محامي نتانياهو قراره توجيه «تهم جنائية ارتكبت خلال فترة توليه منصب رئيس الوزراء ومنصب وزير الاتصالات، في الملفات المعروفة باسم ملف 1000 وملف 2000 وملف 4000».

وعبر مندلبنت عن رغبته في عقد جلسة استماع لرئيس الوزراء، حيث سيحصل نتانياهو على فرصة للدفاع عن نفسه قبل تقديم الاتهامات.

وقرر المدعي العام اتهام نتانياهو بالاحتيال وخيانة الأمانة في القضية الأولى التي تسمى «قضية 1000»، على اعتبار أن نتانياهو حصل على منافع شخصية في تلقي هدايا بقيمة 750 ألف شيكل (240 ألف دولار)، من المنتج الإسرائيلي الهوليوودي ارنون ميلتشان، و250 ألف شيكل (72 ألف دولار) من الملياردير الأسترالي جيمس باكر.

وجاءت هذه المنافع على هيئة سيجار فاخر وزجاجات شمبانيا ومجوهرات في الفترة بين عام 2007-2016.

وقرر النائب العام توجيه تهمة الاحتيال وخيانة الأمانة في القضية الثانية، التي تسمى «قضية 2000»، عندما حاول نتانياهو التوصل الى اتفاق مع مالك صحيفة «يديعوت احرونوت» الناشر ارنون موزيس، تقوم بموجبها الصحيفة الإسرائيلية، وهي من الأكثر انتشاراً في الدولة العبرية، بتغطية إيجابية عنه.

ويواجه نتانياهو تهمة الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في القضية المعروفة إعلامياً بملف «4000» أو «قضية بيزيك»، وهي أكبر مجموعة اتصالات في إسرائيل، حول ما إذا سعى للحصول على تغطية إعلامية إيجابية في موقع «والا» الإخباري، الذي يملكه شاؤول ايلوفيتش رئيس مجموعة بيزيك، مقابل خدمات وتسهيلات حكومية عادت على مجموعته بمئات ملايين الدولارات.