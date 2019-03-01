شكرا لقرائتكم البشير يتخلى عن رئاسة "حزب المؤتمر الوطني" الحاكم في السودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ ساعتين في 1 مارس 2019 - اخر تحديث في 1 مارس 2019 / 18:15

الخرطوم - أ ف ب - سلم الرئيس السوداني عمر البشير قيادة الحزب الحاكم إلى نائبه فيه الذي عينه مؤخراً، وفق ما أفاد حزبه ليل أمس الخميس، بعد أسابيع من التظاهرات المناهضة لحكم البشير.



ويواجه حكم البشير تظاهرات تخللتها صدامات دموية منذ كانون الأول (ديسمبر) الماضي، ما دفعه الأسبوع الماضي إلى فرض حال طوارئ لمدة عام في مسعى لمنع الاحتجاجات.

وأفاد بيان "حزب المؤتمر الوطني" الحاكم "قرر الرئيس البشير نقل سلطاته في رئاسة الحزب إلى نائبه في الحزب أحمد هارون". وأشار إلى أن هارون سيقوم "بمهمات رئيس الحزب حتى يعقد الحزب مؤتمره العام وينتخب قيادة جديدة".

وعين الرئيس السوداني هارون المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي للاشتباه بتورطه في جرائم حرب خلال النزاع في دارفور، كنائب رئيس الحزب الأسبوع الماضي في إطار سلسلة من التغييرات التي أعلن عنها وشملت مناصب عليا في هرم السلطة على خلفية التظاهرات المستمرة.

والبشير نفسه مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية للاشتباه بارتكابه إبادة جماعية وجرائم حرب في دارفور، وهي تهم ينفيها.

ويحظى "حزب المؤتمر الوطني" بغالبية ساحقة في البرلمان بينما يشير ميثاقه إلى أن زعيم الحزب يصبح مرشحه في الانتخابات الرئاسية.

ومن المرتقب أن تجرى الانتخابات الرئاسية المقبلة في السودان عام 2020.

وتشكل "حزب المؤتمر الوطني" بعد سنوات من وصول البشير إلى السلطة اثر انقلاب دعمه الإسلاميون عام 1989، وتولى رئاسته منذ ذلك الحين.

ويتهم المتظاهرون الذين خرجوا إلى الشوارع باستمرار منذ كانون الأول الماضي الحكومة بسوء إدارة الاقتصاد داعين البشير إلى التنحي.

وحل البشير الحكومات على المستوى الاتحادي والولايات وعين 16 عسكرياً واثنين من جهاز الأمن والاستخبارات لإدارة ولايات البلاد الـ18.

وأمر البشير كذلك بإنشاء محاكم طوارئ خاصة للنظر في الانتهاكات التي يتم ارتكابها في إطار حال الطوارئ.

وأمس (الخميس)، قضت محكمة الطوارئ بسجن ثمانية متظاهرين لمشاركتهم في مسيرات غير مرخصة خرجت في وقت سابق من اليوم ذاته، في أولى العقوبات الصادرة عن هذه المحاكم.

وأفاد مسؤولون بأن 31 شخصاً قتلوا في أعمال عنف مرتبطة بالتظاهرات حتى الآن بينما أشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى مقتل 51 شخصاً على الأقل.

واندلعت التظاهرات في بدايتها للاحتجاج على قرار الحكومة رفع أسعار الخبز بثلاثة أضعاف، لكنها سرعان ما تحولت إلى حركة احتجاجية واسعة ضد حكم البشير المستمر منذ ثلاثة عقود.