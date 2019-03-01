دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

لم تحقق أزرار الشراء السريع Dash هدفها في تحفيز المتسوقين لاعتمادها للشراء من أمازون، لذا أعلنت عملاقة التجارة الإلكترونية عن إيقاف بيعها.

وكانت أزرار Dash تصمم ليتم ربطها مع منتج معين عند الضغط عليها يتم شرائه عبر حساب المستخدم على أمازون. كانت فكرة الشركة أن تضع الأزرار في البيت لسهولة الوصول إليها مقارنة بفتح الهاتف الذكي أو الحاسب وطلب شراء علبة منظفات جديدة مثلاً.

أطلقت أمازون هذا المنتج الغريب عام 2015 وظنّ حينها العديد من المستخدمين أنها خدعة ابريل. ويتصل الزر عبر الشبكة اللاسلكية ويباع الواحد بسعر 4.99 دولار.

وعانت أمازون من مشاكل قضائية مع هذا الزر الذي لا يظهر سعر المنتج الذي سيتم طلبه عند الضغط عليه.

ومنذ إطلاق الزر البلاستيكي، قدمت أمازون أدوات جديدة للتسوق مثل الأزرار الرقمية عبر تطبيقها أو التسوق بالصوت من خلال المساعد إيكو، وكلها أثبتت اهتمام أعلى من المستخدمين مقارنة بأزرار Dash ما اضطرها لإيقافها.

التدوينة أمازون تتوقف عن بيع أزرار الشراء السريع Dash ظهرت أولاً على عالم التقنية.