حصل تطبيق الساعة الأساسي من قوقل على أندرويد على تحديث جديد أتاح للمستخدم اختيار اغنية من يوتيوب أو خدمة البث الموسيقي باندورا لتعيينها كنغمة تنبيه لتستيقظ عليها صباحاً.
مع الإصدار الجديد Clock 6.1 يمكن تعيين أغنية من خدمة YouTube Music أو Pandora إضافة لما سبق وهو سبوتيفاي. وتظهر الخيارات الجديدة عند توفر تطبيقات هذه الخدمات أصلاً على جهازك حيث أنها تتكامل مع تطبيق الساعة، ويمكنك اختيار إما قائمة تشغيل كاملة أو ألبوم معين أو أغنية واحدة فقط.
التحديث يصل تدريجياً إلى متجر قوقل بلاي، ويمكنك تنزيله يدوياً لو أردت من متجر APKMirror
التدوينة الآن يمكنك تعيين أغنية من يوتيوب كنغمة منبه الصباح ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.