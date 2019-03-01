شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الصومالية تعلن انتهاء المعركة مع متشددين بمقديشو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤولون فى الشرطة الصومالية إن قوات الأمن قتلت 3 متشددين كانوا متحصنين في مبنى بالعاصمة مقديشو اليوم الجمعة وإن المعركة انتهت الآن. وفجر مسلحون من حركة الشباب الإسلامية المتشددة عبوة ناسفة خارج فندق مكة المكرمة في وقت متأخر من مساء أمس الخميس مما أسفر عن مقتل 29 شخصا على الأقل ثم فروا لمبنى مجاور. ونشرت السلطات جنودا من القوات الخاصة اليوم الجمعة للتعامل معهم.

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