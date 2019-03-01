شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تستكمل انتصاراتها للمرأة.. ياسمين الميمنى أول مساعد طيار بالمملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستكمل المرأة السعودية مسيرة انتصاراتها التى حظيت باهتمام العالم كله، فبعد تعيين الأميرة ريما بنت بندر سفيرة للمملكة فى الولايات المتحدة الأمريكية، عينت شركة طيران سعودية أول فتاة فى وظيفة مساعد طيار.

ورغم أن القانون لم يكن يمنع عمل الفتيات فى قيادة الطائرات، إلا أن العرف قد جرى على عدم عملهن بالمجال.

تم فتح باب التقدم منذ نحو ثلاثة أشهر تقدم لوظيفة مساعد طيار على خطوطه، وأن العشرات تقدموا لهذا المنصب، وأسفرت الاختبارات عن فوز الكابتن "ياسمين الميمنى"، وأنها ستعين بعد استكمال كافة التدريبات فى وظيفة مساعد طيار بالشركة.

تمثل تلك الخطوة أهمية كبرى في مجال الطيران، خاصة أنه تم توظيف بعض المضيفات في شركات الطيران السعودية، وأن الفترة المقبلة ستفتح الباب لتعيين الفتيات في غرف قيادة الطائرات، وفي كافة الإدارات الأخرى، طبقا للكفاءة والقدرة على العمل.