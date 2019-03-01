الجزائر: تظاهرات بعدة مدن رفضاً لترشيح #بوتفليقة

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صحيفة الخليج الالكترونية
تظاهر الجزائريون في عدة مدن في البلاد، اليوم الجمعة، رفضاً لترشيح بوتفليقة لولاية جديدة.
وتمكن المتظاهرون من تجاوز المنع والسير من ساحة البريد المركزي والجامعة المركزية وسط الجزائر العاصمة باتجاه ساحة أودان وشارع ديدوش مراد وسط تعزيزات أمنية.
وحاولت مصالح الأمن تفريق المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع في ساحة أول ماي بالجزائر العاصمة. كما أغلقت قوات الأمن نفق الجامعة المركزي وسط تواجد كبير لقوات مكافحة الشغب.
ومُنعت القنوات التلفزيونية الخاصة والأجنبية من التغطية المباشرة لمسيرات الجمعة، وفق ما أوردته مصادر إعلامية محلية.
وقد التحق المرشح المحتمل للرئاسيات، رشيد نكاز، بالمتظاهرين في البريد المركزي، لكن المتظاهرين قابلوه بهتافات قالوا فيها “لا نريد نكاز ولا غيره سلمية سلمية”.
واللافت في هذه المظاهرات هو أن المحتجين كانوا يقللون من الضجيج عند وصولهم إلى المصلحة الاستشفائية للحروق بالقرب من الجامعة المركزية احتراما للمرضى.
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