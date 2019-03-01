صحيفة الخليج الالكترونية استاء المؤدون لصلاة الجمعة، في جامع #دار_العلوم بـ #الرياض من الروائح الكريهة المنبعثة من غرف التفتيش والتي أغرقت الشارع واستمرت حتى انتهاء الصلاة. وحصلت “صحيفة الخليج الإلكترونية” على فيديو يوثق انبعاث المياه من غرف التفتيش حيث أغرقت الشارع أمام المسجد.

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. طفح غرف الصرف الصحي يؤدي لانبعاث الروائح الكريهة أمام جامع #دار_العلوم بـ #الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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