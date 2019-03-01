شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء اوروبي : "انا متزوج من رجل" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - صدم رئيس وزراء لوكسمبورغ، كزافييه بيتيل رؤساء الدول في خطابه خلال القمة العربية الأوروبية التي انعقدت في شرم الشيخ المصرية، إنه ”متزوج من رجل“، فيما قوبل حديثه بالصمت من قبل رؤساء و ممثلي الدول المشاركة.
وقال بيتيل إن حديثًا من هذا القبيل أمر ”يمكن أن يعاقب عليه بالإعدام في دول عديدة ممثلة حول الطاولة“.
وبيتيل متزوج من مهندس معماري منذ 2015، السنة التي سمح فيها بزواج المثليين في لوكسمبورغ.
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