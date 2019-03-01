شكرا لقرائتكم خبر عن في هذه الدولة يعيش حمزة بن لادن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال تقرير لشبكة بي بي سي ان مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الأمن الدبلوماسي، مايكل إيفانوف قال : أن حمزة بن لادن -نجل زعيم تنظيم القاعدة الأسبق أسامة بن لادن- ذهب إلى إيران، في خضم قيادته المحتملة للتنظيم المتطرف.

واضاف التقرير ان مساعد وزير الخارجية الأمريكي لمح: ”إن حمزة ربما استطاع أيضًا الذهاب إلى إيران” ورجح إيفانوف أن يكون حمزة موجودًا في المنطقة الحدودية الواقعة بين باكستان وأفغانستان.

وأعلنت الولايات المتحدة عن مكافأة مالية قدرها مليون دولار، لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على حمزة بن لادن، معتبرة إياه القائد المحتمل لتنظيم القاعدة