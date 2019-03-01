دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي قبل شهر من موعد صدوره.. لقطات مثيرة تكشف عن هاتف Huawei P30 Pro

في وقت ينتظر فيه الملايين الإعلان الرسمي لهاتف Huawei P30 Pro، بعد نحو شهر من الآن، فوجئ الجميع بصور تكشف عن بعض خفايا هاتف شركة هواوي المنتظر، فما الذي تبرزه تلك اللقطات؟

بعد ساعات من الإعلان عنه.. خطأ تقني صادم في هاتف هواوي ميت X alqiyady 1 بعد ساعات من الإعلان عنه.. خطأ تقني صادم في هاتف هواوي ميت X

شاهد أيضاً: بعد ساعات من الإعلان عنه.. خطأ تقني صادم في هاتف هواوي ميت X

هاتف هواوي المنتظر alqiyady 1

© alqiyady قبل شهر من موعد صدوره.. لقطات مثيرة تكشف عن هاتف Huawei P30 Pro

يبدو أن توقعات الكثير من خبراء ومستخدمي الهواتف الذكية، بألا يتم الكشف عن أي خبايا تخص هاتف Huawei P30 Pro قبل ظهوره المنتظر في نهاية الشهر المقبل قد جانبها الصواب، والدليل هو حصول موقع التقنية الإلكتروني، Digital Trends، على فرصة الإمساك بنسخة “دمية” من الهاتف المذكور.

هواوي تستعد لإطلاق هواتفها من الجيل الخامس 5G بالإمارات alqiyady 1 هواوي تستعد لإطلاق هواتفها من الجيل الخامس 5G بالإمارات

شاهد أيضاً: هواوي تستعد لإطلاق هواتفها من الجيل الخامس 5G بالإمارات

تكشف الصور الملتقطة من جانب العاملين بموقع Digital Trends، عن لقطات جانبية وخلفية فقط من هاتف هواوي الحديث، حيث لم يسمح لهم بتصوير مقدمة الهاتف، ما يفسر باعتبار الهاتف الظاهر بالصور مجرد دمية لا تعمل شاشته، علما بأن الوان الهاتف قد تتغير في المرحلة المقبلة بالرغم من أن التصميم الموضح سيكون هو النهائي إلى حد كبير.

فيديو: هواوي تكشف عن هاتفها الذكي الجديد القابل للطي Mate X.. ما سعره؟ alqiyady 1 فيديو: هواوي تكشف عن هاتفها الذكي الجديد القابل للطي Mate X.. ما سعره؟

شاهد أيضاً: فيديو: هواوي تكشف عن هاتفها الذكي الجديد القابل للطي Mate X.. ما سعره؟

Vogue بديلا لـHuawei alqiyady 1

تكشف لنا الصور عن شيء أثار اندهاش البعض، حيث بدا من الواضح كتابة كلمة Vogue بدلا من Huawei على الهاتف الخاص بالشركة، الأمر الذي يفسر باعتبار كلمة Vogue هي البديل الدائم لكلمة هواوي في بعض الأحيان، كما تستعمل كذلك كلمة Link بدلا من Leica، الأغرب من ذلك هو ظهور الهاتف الأخير محملا بـ3 كاميرات فقط، بالرغم من الوعود التي أشارت إلى احتواء هاتف Huawei P30 Pro على 4 كاميرات دفعة واحدة، والتي حفزت المستخدمين كذلك على انتظار هاتف يدعم الجيل الخامس.

بعد تسريبه.. تعرف على أول هاتف ذكي قابل للطي من هواوي alqiyady 1 بعد تسريبه.. تعرف على أول هاتف ذكي قابل للطي من هواوي

شاهد أيضاً: بعد تسريبه.. تعرف على أول هاتف ذكي قابل للطي من هواوي

الجدير بالذكر، أن سلسة هواتف Huawei P30 Pro ستضم 4 أنواع مختلفة من الهواتف، مثلما كان الحال بسلسة هواتف جالاكسي S10 من سامسونج والتي لم تكتف بطراز واحد من هاتفها الحديث، لذا نترقب على أحر من الجمر، الكشف عن طراز أكثر قوة من هاتف هواوي الأخير، ولكن بعد دعمه للـ5G.

Huawei Nova 4 يبهر المستخدمين بالسيلفي الذكي alqiyady 1 Huawei Nova 4 يبهر المستخدمين بالسيلفي الذكي

شاهد أيضاً: Huawei Nova 4 يبهر المستخدمين بالسيلفي الذكي

في النهاية، يرى المتخصصون من موقع Digital Trends أنه من الصعب الآن الحكم على مواصفات هاتف هواوي P30 Pro، لذا نضطر جميعا إلى الانتظار مع الصدور الرسمي للهاتف، الذي يفترض أن يحدث بنهاية شهر مارس.

صور: هواوى HUAWEI Mate 20 X .. الهاتف الفائق لهواة مشاهدة الفيديو‎! alqiyady 1 صور: هواوى HUAWEI Mate 20 X .. الهاتف الفائق لهواة مشاهدة الفيديو‎!

شاهد أيضاً: صور: هواوى HUAWEI Mate 20 X .. الهاتف الفائق لهواة مشاهدة الفيديو‎!

هذا الموضوع قبل شهر من موعد صدوره.. لقطات مثيرة تكشف عن هاتف Huawei P30 Pro ظهر اولا على قل ودل تكنولوجيا.المزيد:

فيديو: هواوي تكشف عن هاتفها الذكي الجديد القابل للطي Mate X.. ما سعره؟

فيديو: فتح صندوق هاتف Huawei Mate 20

فيديو: هواوي تطلق سلسلة Mate 20 في دبي.. وهذه هي أبرز مواصفاتها

تعرف على المواصفات والمزايا الرائعة لهاتف هواوي الجديد HUAWEI nova 3i

تم نشر هذا المقال على موقع القيادي