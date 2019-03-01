- 1/2
- 2/2
بنغازي — سبوتنيك. وقال العبيدي في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن "القوات المسلحة الليبية تعلن دخولها إلى منطقة أم الأرانب وسط ترحيب الأهالي وتشرع في عملية تأمينها".
مكتب إعلام القيادة العامة
وبحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه ونشرته صفحة المؤتمر على موقع "فيسبوك"، تهدف الآلية إلى لمّ شمل البلاد وتحقيق السلام والاستقرار وإدارة الدولة مؤقتا لمدة سنتين إلى حين استكمال الدستور والاستفتاء عليه، وتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية.
وتعاني ليبيا، منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، انقساما حادا في مؤسسات الدولة بين الشرق، الذي يديره البرلمان الليبي بدعم من الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.
كانت هذه تفاصيل خبر "أم الأرانب" في قبضة الجيش الليبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.