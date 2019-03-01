هذه التفاصيل.. مواطن سعودي يتعرض للاحتيال في #الكويت

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صحيفة الخليج الالكترونية
تعرض مواطن سعودي لعملية احتيال من شخص في الكويت ادعى أنه رجل أمن، وحصل منه على 800 دينار كويتي مقابل أن يتركه بعدما أوهمه بأنه مطلوب أمنياً.
وصرح مصدر أمني كويتي وفقاً لصحيفة “الرأي” الكويتية، بأن المواطن السعودي تأكد من وقوعه ضحية احتيال فقام بإبلاغ جهاز أمن الدولة والمباحث الجنائية بتفاصيله ما تعرض له، وسجل قضية سرقة وانتحال صفة رجل أمن ضد الشخص.
وأوضح المصدر أن المواطن السعودي أفاد في بلاغه بأنه عند خروجه من أحد الفنادق بمنطقة المرقاب استوقفه شخص وأظهر له هوية أمنية، وأخبره أنه ضابط في جهاز أمن الدولة، وأنه مطلوب لأمن الدولة وأن كل تحركاته مرصودة منذ دخوله البلاد.
وأضاف أن الشخص طلب من المواطن السعودي أن يدفع له مبلغاً من المال حتى يغض الطرف عنه، فاستجاب لطلبه حتى يتخلص من تهديده، وقام بتسليمه مبلغ 800 دينار.
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