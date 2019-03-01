أمير الكويت يعزي الرئيس السيسي في حادث محطة مصر

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بعث أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، برقية تعزية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الحريق الذي اندلع في محطة القطارات الرئيسية بميدان رمسيس في القاهرة، والذي أسفر عن وقوع العشرات من الضحايا والمصابين، سائلا المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية وأن يحفظ مصر وشعبها الشقيق من كل مكروه.
كما بعث ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ببرقية تعزية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعرب خلالها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الحريق الذي اندلع في محطة القطارات الرئيسية، مبتهلا إلى الباري جل وعلا أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء وأن يمن على المصابين
كما بعث ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ببرقية تعزية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعرب خلالها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الحريق الذي اندلع في محطة القطارات الرئيسية، مبتهلا إلى الباري جل وعلا أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.
وبعث أيضًا الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تعزية مماثلة.
وشهدت محطة مصر برمسيس، صباح اليوم، كارثة أسفرت عن مقتل 20 مواطنا، وإصابة 40 آخرين، بحسب نبأ عاجل عرضه التليفزيون المصري، بينما توقعت مصادر وشهود عيان من موقع الحادث، ارتفاع عدد الضحايا، نتيحة وجود إصابات بالغة في صفوف المصابين.
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