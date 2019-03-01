الهند ستقف كالصخرة في وجه "هجوم الأعداء" (رئيس وزراء الهند)

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة AFP رئيس وزراء الهند أثناء تجمع في ولاية جامو وكشمير الهندية في 3 شباط/فبراير 2019

طلب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي من الشعب الهندي الخميس "الوقوف كحائط" في وجه "هجوم الأعداء" مع تصاعد الغضب في البلاد بسبب أسر باكستان طيارا وسط تصاعد الأزمة بين الخصمين النوويين.

وفي أول تصريحات منذ تبادلت الهند وباكستان اتهامات باسقاط طائرات قرب الحدود مع كشمير، دعا مودي أبناء بلده إلى التوحد "لأن العدو يسعى إلى زعزعة استقرار الهند".

وقال "في وجه هدفهم، يجب على كل هندي أن يقف كالحائط، وكالصخرة".

وأضاف "البلاد برمتها متحدة وتقف إلى جانب جنودنا. والعالم ينظر إلى إرادتنا الموحدة، ونحن نؤمن بقدرات قواتنا".

ولم يذكر مودي باكستان بالاسم خلال كلمته أمام أعضاء الحزب.

وتجمع نحو عشرة رجال قالوا إنهم من أنصار حزب الشعب الهندي (باراتيا جاناتا) الذي يتزعمه مودي، أمام البعثة الدبلوماسية الباكستانية المحصنة وهتفوا بشعارات "تسقط باكستان" وأشعلوا النار في العلم الباكستاني.

وقال شاهد عيان لوكالة فرانس برس إن "الشرطة حاولت القبض عليهم ولكنهم ركبوا سيارة وفروا بسرعة".

وأدى الحادث الذي يأتي في إطار سلسلة من الحوادث الخطيرة بين البلدين، إلى زيادة التوترات، ودفع دولا كبرى من بينها الصين والولايات المتحدة إضافة إلى الأمم المتحدة إلى دعوة الطرفين إلى ضبط النفس.

وأعلنت نيودلهي أنها فقدت مقاتلة وأن طيارا فُقد أثناء أدائه الواجب، وأكدت لاحقا أن باكستان تعتقله. كما أسقطت الهند مقاتلة باكستانية، بحسب وزارة الخارجية.