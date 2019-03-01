شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات بين الشرطة الصومالية وحركة "الشباب" بالعاصمة مقديشو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشرطة الصومالية، اليوم الجمعة، اندلاع مواجهات بين قوات الأمن ومسلحين من حركة "الشباب" الإرهابية متحصنين فى مطعم بالعاصمة مقديشو.

وذكرت ذلك قناة "الحرة" الأمريكية أن ذلك جاء بعد أن نفذت حركة "الشباب" الإرهابية، أمس، هجوما انتحاريا بسيارة مفخخة فى العاصمة الصومالية مقديشو؛ أسفر عن مقتل 15 شخصا وإصابة 30 آخرين.

يشار إلى أن حركة "الشباب" كانت وراء العديد من الهجمات البارزة التى نفذت فى جميع أنحاء الصومال على مدى السنوات الماضية.