المملكة تكشف حقيقة وجود ضحايا سعوديين بـ"حادث القطار" في محطة مصر

أكد السفير السعودي لدى القاهرة، أسامة نقلي، عدم وجود أي مواطنين من أبناء المملكة بين ضحايا ومصابي حريق قطار محطة مصر الذي وقع في القاهرة الأربعاء الماضي.

وقال نقلي، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر ": إنه لا يوجد بين ضحايا محطة قطارات مصر أو المصابين أي مواطنين سعوديين ولله الحمد.

وقدم سفير المملكة في القاهرة، خالص تعازيه لذوي الضحايا وأن يلهمهم الصبر والسلوان، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء.

​ولقي 22 شخصا على الأقل مصرعهم، وأصيب أكثر من 40 آخرين، إثر حريق اندلع جراء اصطدام جرار قطار بحاجز خرساني، في محطة رمسيس للقطارات وسط القاهرة. وعلى إثر ذلك، قدم وزير النقل المصري، هشام عرفات، استقالته إلى رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، والذي بدوره، كلف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر بالقيام مؤقتا بمهام وزير النقل بالإضافة إلى مهام منصبه.