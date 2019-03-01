شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: نعمل مع الشركاء على تنسيق معايير إطلاق اللجنة الدستورية السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلى نيبينزيا، الخميس، أن روسيا تعمل مع شركائها والمبعوث الخاص على تنسيق معايير إطلاق اللجنة الدستورية السورية وتتطلع إلى انطلاقها قريبا.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن نيبينزيا خلال جلسة مجلس الأمن الدولى قوله:"نحن، جنبا إلى جنب مع المبعوث الخاص، فضلا عن الشركاء فى صيغة أستانا، تركيا وإيران، نواصل العمل على تنسيق معايير إطلاق هذه الآلية (اللجنة الدستورية)، التى أنشئت وفقا لقرارات مؤتمر الحوار الوطنى السورى وقرار مجلس الأمن الدولى رقم 2254 .. ونتطلع إلى انطلاقها قريبا".

وأضاف نيبينزيا:"فى 21 فبراير اتخذت الحكومة الروسية القرار الخاص بتخصيص الأموال إلى الأمم المتحدة بغرض تسهيل جهود إزالة الألغام فى سوريا. وندعو الزملاء إلى الانضمام لهذه الجهود".