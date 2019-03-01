شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام منظمة التعاون الإسلامى يلتقى وزير الخارجية الإماراتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، فى أبوظبى، الخميس، مع الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولى الإماراتي، وذلك بمناسبة عقد الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامي، التى تستضيفها العاصمة الإماراتية غدًا الجمعة.

وبحث الجانبان وفقًا لوكالة الأنباء السعودية، تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الإمارات ومنظمة التعاون الإسلامي، كما تم استعراض عدد من القضايا التى تهم العالم الإسلامي.

وأكد الشيخ عبد الله بن زايد أهمية الاجتماع الوزارى الذى تستضيفه الإمارات، فى وقت تحتفل به المنظمة بمرور ٥٠ عامًا على إنشائها، وشدد على دعم بلاده لجهود المنظمة فى تعزيز العمل المشترك.

كما التقى أمين عام المنظمة مع وزير الخارجية الأفغانى صلاح الدين ربانى ووزير الخارجية الكازاخستانى بيبوت أتامكولوف كلًا على حدة، وبحث معهم بعض القضايا المطروحة على جدول أعمال المؤتمر الوزارى والتطورات الإقليمية والدولية.