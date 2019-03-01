البرلمان البريطاني يعزز صلاحياته في «بريكست»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وافق مجلس العموم (البرلمان) البريطاني، أول أمس الأربعاء، بالإجماع على دعم عريضة تؤكد تعهد الحكومة بتمكين البرلمان من التصويت على قرار يمنع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وتأجيل عملية الخروج إن اقتضت الضرورة.

وأيد العريضة 502 نائب مقابل اعتراض 20 نائباً فقط ما يعني أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي ستكون مضطرة لتقديم مشروع قرار يعطي البرلمان صلاحية تأجيل (بريكست) إذا صوّت النواب يوم 12 مارس/آذار المقبل، على رفض مسودة اتفاق الخروج. وكانت ماي قد أعلنت عشية التصويت موافقتها إعطاء مجلس العموم، فرصة للتصويت على قرار تكميلي يمنع خروج المملكة دون اتفاق، وآخر يدعو لتأجيل الخروج في حال تم رفض مسودة الاتفاق مع بروكسل.

وينتظر أن تخرج بريطانيا من التكتل الأوروبي يوم 29 مارس المقبل، غير أن الخلافات مع بروكسل بشأن آلية التجارة عبر الحدود بين «الإيرلنديتين»، دفع النواب البريطانيين لرفض الاتفاق. وترفض المفوضية الأوروبية إعادة فتح المفاوضات، ما زاد من احتمالات الخروج دون اتفاق الأمر الذي قد يتسبب في خسائر مالية كبيرة للطرفين، فضلاً عن تعطل العلاقات التجارية بينهما.

من جهة أخرى أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن بلاده منفتحة على تمديد الموعد النهائي لاتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست». وقال ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن فرنسا ستكون منفتحة على تمديد محتمل للموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكنه استبعد إعادة التفاوض على اتفاق «بريكست» الأصلي الذي رفض البرلمانيون البريطانيون التصويت عليه.

وحث ماكرون بريطانيا على اتخاذ قرار بشأن «بريكست»، وقال «إذا احتاج البريطانيون مزيداً من الوقت، فسندرس مطلباً بتمديده». وسيحتاج التمديد إلى موافقة بالإجماع من جميع دول الاتحاد الأوروبي ال27، لكن ماكرون شدد على «أننا لا نحتاج إلى مزيد من الوقت، بل نحتاج إلى قرار» وهو موقف تدعمه بروكسل. وشدد على أن أي تمديد يجب «تبريره بخيارات جديدة» من قبل الحكومة البريطانية.(وكالات)