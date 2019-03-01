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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت أن الاحتلال قتل وأصاب الآلاف.. وأوصت بإحالة انتهاكاته ل«الجنائية» الأمم المتحدة: «إسرائيل» مجرمة حرب وارتكبت الفظائع ضد الفلسطينيين تاريخ النشر: 01/03/2019 استمع

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